La star de NHL Mikko Rantanen risque une amende salée en Finlande. Il n'a pas effectué son service militaire dans les délais et risque une sanction en fonction de son salaire. Un cas qui rappelle celui d'Aleksi Saarela, ancien joueur de Langnau.

1/5 Au printemps, le Finlandais Mikko Rantanen a signé un nouveau contrat de huit ans et 96 millions de dollars avec les Dallas Stars. Photo: keystone-sda.ch

Nicole Vandenbrouck

Le parquet finlandais réclame une amende pour la star de NHL Mikko Rantanen. La raison? Il ne s’est pas présenté à son service militaire. Et cette sanction éventuelle pourrait être salée. En effet, le montant de l’amende pour l’attaquant des Dallas Stars est calculé au pourcentage du salaire.

Il faut dire que le joueur a touché le gros lot. Au printemps, il a signé un contrat de huit ans avec les Stars à hauteur de 96 millions de dollars, soit environ 77 millions de francs. En Finlande, le service militaire est obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 29 ans. Les grands sportifs ne font pas exception à la règle et Rantanen en fait également les frais.

Un délai dépassé

Il est certes possible de faire une demande de report, mais le joueur a oublié de l’effectuer dans les délais impartis. Selon l’acte d’accusation, l’actuel coéquipier du Suisse Lian Bichsel aurait dû se présenter à son unité – le régiment de chasseurs de la Garde – au plus tard le 15 avril 2024. C’est dans cette section que se trouve l’école de sport des forces armées finlandaises. À ce moment-là, Mikko Rantanen – encore au Colorado – disputait les derniers matches de sa saison régulière.

Le joueur aurait alors pris contact avec le bureau de remplacement de l’armée du district compétent le jour de son entrée en service prévue à 9h56. La réponse, envoyée quelques minutes plus tard, lui ordonnait de déposer «immédiatement» une demande de modification au plus tard à 15 heures. Sa demande de report n’a toutefois été déposée que plus tard dans la soirée.

Pas le premier cas

Le Ministère public requiert pour cela une amende de dix à quinze jours-amende. Avec son salaire, le joueur devrait verser entre 53’000 et 80’000 francs.

Cette affaire rappelle le départ brutal du Finlandais Aleksi Saarela de Langnau. À la mi-juin, les Emmentalois ont résilié à la surprise générale le contrat les liant au Finlandais. Celui-ci ne pouvait plus repousser son service militaire et a été appelé cet été pour servir son pays pendant six mois.



