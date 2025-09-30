Kirill Kaprisov «blindé»

Environ 108 millions de francs suisses! C'est le montant du nouveau contrat de huit ans signé par l'ailier russe Kirill Kaprisov (28 ans) avec le Wild du Minnesota. Il touchera environ 13,5 millions de francs suisses par an jusqu'à la fin de la saison 2033/34.

108 millions, le plus gros contrat de l'histoire de la NHL

Kirill Kaprisov s'est offert un nouveau contrat de luxe. Photo: AFP

Ce contrat établit ainsi un nouveau record en NHL, tant en termes de valeur totale que de salaire annuel moyen. Les précédents records étaient détenus par Alexander Ovechkin (99 millions de francs suisses au total) et Leon Draisaitl (11 millions de francs suisses par an).

Pour Kirill Kaprisov, ce contrat récompense ses excellentes et constantes performances avec le Minnesota au cours des cinq dernières saisons. Il détient actuellement le record du plus grand nombre de points et de buts en une saison pour la franchise, présente en NHL depuis 2000. Il a inscrit 386 points (185 buts, 201 assists) en 319 matchs de saison régulière depuis ses débuts en 2020 avec son club.