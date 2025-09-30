Benjamin Bougro enchaîne les points en ce début de saison. L'attaquant du quatrième bloc du Lausanne HC est le septième meilleur compteur de son club. Il le doit, en partie, à un compliment de son coéquipier Jason Fuchs.

Benjamin Bougro enchaîne les points en ce début de saison. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Dans la voix de Benjamin Bougro, il y a du soulagement. Après avoir inscrit six réussites depuis le début de la saison, le No 71 du Lausanne HC a délivré son premier assist, lors de la victoire face au CP Berne dimanche (6-3). «Enfin! s'exclame-t-il. Je l'attendais plus que mes prochains buts.»

Ce qui peut ressembler à de la fausse modestie chez certains a l'air sincère chez l'attaquant vaudois. «On donne beaucoup de crédit au buteur, moins aux deux autres qui font le travail, lâche-t-il. Ça fait du bien de pouvoir aussi mettre Raphael Prassl ou Floran Douay en avant.» C'est en offrant une passe au dernier nommé que le Franco-Suisse a obtenu son premier assist de la saison.

Un entraînement à Fleurier

Un exercice 2025/26 qui a débuté sur les chapeaux de roue pour lui. Six buts, donc, et désormais une passe décisive en huit matches. Avant septembre, «Benji» était à quatre points en 70 rencontres disputées avec le maillot du Lausanne HC. A-t-il mangé quelque chose de spécial cet été? «Non, pas du tout, se marre-t-il. J'ai la même routine depuis la saison passée et je n'ai rien changé.»

En creusant, on découvre tout de même qu'il y a eu un changement majeur dans la vie de Benjamin Bougro cet été. «J'ai eu une sorte de déclic mental, explique-t-il. C'était un entraînement et une action lambda, à Fleurier. Il y a eu un compliment de Jason Fuchs. Je l'ai directement senti dans mon jeu, je me sentais plus posé.» Se souvient-il exactement ce que son coéquipier lui a dit? «Je crois qu'il m'avait juste dit que j'étais chiant après une certaine phase de jeu», rigole le No 71.

Les compliments de Geoff Ward

Forcément, sa forme incroyable plaît à son entraîneur. «On se marrait l'autre jour parce que ses projections indiquaient qu'il allait marquer 51 buts cette saison. Clairement, on prend», sourit Geoff Ward. De manière globale, le technicien canadien salue le travail de son attaquant franco-suisse. «C'est un gars qui vient travailler tous les jours à l'entraînement et qui est fier de le faire. Il bénéficie aussi du bon travail de ses coéquipiers de ligne!»

Tous ensemble, Bougro, Prassl et Douay accumulent les minutes importantes pour le LHC. «On a la possibilité de les aligner contre n'importe qui», apprécie Geoff Ward. De ce fait, le coach ne se voit pas changer ce trio.

«L'objectif de tout joueur est d'avoir le plus de temps de jeu possible, admet Benjamin Bougro. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est parce que je marque des buts que je mérite d'être davantage sur la glace. Par exemple, je suis content de la victoire face à Berne mais je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs que je dois corriger.» Modeste, le No 71 de la Vaudoise aréna est aussi perfectionniste. Si l'on rajoute à cela ses nouvelles qualités de buteur, il semble être le joueur idéal pour Geoff Ward et le LHC.