Lausanne fait voler les peluches et Berne en éclats

Malmené durant le premier tiers, le Lausanne HC est parvenu à s'extirper du piège bernois ce dimanche après-midi (6-3). Le club vaudois a profité de la réception du CP Berne pour organiser son lancer de peluches.

Lausanne s'est imposé pour son match des peluches. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

La question était légitime: était-ce vraiment une bonne idée d'organiser son traditionnel lancer de peluches face au CP Berne, meilleure défense du championnat avec douze buts encaissés avant le rencontre? C'est en tout cas le pari qu'a pris le Lausanne HC en ce dimanche après-midi, pour la réception des Ours.

Une rencontre qui a plutôt mal débuté pour les Vaudois, qui ont rapidement été mis sous pression par le SCB. Les hommes de la capitale ont enchaîné les offensives sur la cage de Kevin Pasche et auraient même pu très vite ouvrir le score, à la suite d'une perte de puck à la ligne bleue de Fabian Heldner. Mais, en héros, le portier du LHC a remporté son face à face avec Marco Lehmann (3e).

Lausanne a pris le large dans le premier tiers

Même si Lausanne s'est aussi procuré une belle opportunité (Suomela, 7e), Berne a dominé les débats et a logiquement été récompensé, en supériorité numérique. L'ancien du LHC Benjamin Baumgartner a profité d'un rebond pour pousser la rondelle au fond (11e). À la peine, les Vaudois étaient sauvés par leur poteau quelques secondes plus tard, sur un tir d'Alexander Yakovenko.

Sauf que Lausanne s'est un peu ressaisi et un Benjamin a pu en cacher un autre. À la 15e minute, Bougro a intercepté la rondelle et l'a offerte à Floran Douay, qui est allé seul affronter Sandro Zurkirchen, et l'a battu. Les peluches pouvaient voler sur la glace. Malgré l'interruption pour toutes les ramasser, Lausanne a continué sur sa lancée et a pris les devants, grâce à une passe en retrait de Damien Riat et un tir dans la lucarne d'Antti Suomela (17e).

Pas encore repu, le LHC a encore inscrit un troisième, à 4 contre 5, à 20 secondes de la première pause. Magistral, Drake Caggiula a réalisé l'équivalent d'un grand pont au football avant de loger la rondelle dans le haut du filet adverse. De toute beauté.

Le doublé pour Drake Caggiula

Avec cet avantage de deux buts, Lausanne a abordé la suite de la rencontre avec davantage de sérénité. Il est même parvenu à l'agrandir dans le tiers médian, grâce à Jason Fuchs (32e). À 4-1, de nombreux supporters se sont peut-être dits que le match était plié, sauf que Berne a pu réduire la marque à la suite d'un télescopage en power-play entre Ken Jäger et Sami Niku, qui a profité à Mats Alge (33e).

La Vaudoise aréna a même tremblé lorsque, à l'entame de la troisième période, Benjamin Baumgartner y est allé de son doublé, toujours sur un rebond et avec un homme de plus sur la glace (44e). Loin de lâcher, le SCB a d'abord remercié ses montants sur un tir d'Austin Czarnik (49e), avant de maudire ceux de Kevin Pasche (50e).

En souffrance, Lausanne a pu compter sur une magnifique passe de Théo Rochette en direction de Drake Caggiula pour se mettre à l'abri et s'assurer la victoire (54e). Les Vaudois ont toutefois disputé les cinq dernières minutes de la rencontre avec un homme de moins sur la glace, à la suite d'un coup de genou de Fabian Heldner. Mais il a su rester solide et inscrire le sixième dans la cage vide, par Damien Riat (57e). Prochain match pour le LHC: un déplacement à Ajoie, mardi, afin de continuer sa marche en avant.