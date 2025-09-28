L'adaptation (presque) parfaite de Drake Caggiula à Lausanne

Pour la première fois de sa carrière, Drake Caggiula a quitté l'Amérique du Nord et a déposé ses valises à la Vaudoise aréna. Tout se passe pour le mieux pour l'Américain, double buteur face au CP Berne ce dimanche (6-3).

Drake Caggiula a été rappelé par les fans du LHC dimanche. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

La prestation ce dimanche était proche d'être parfaite pour Drake Caggiula. Au moment de rentrer aux vestiaires, l'Américain du LHC a été rappelé par le mur de supporters. Et voilà que celui qui est tant à l'aise canne en main et patins au pied se retrouve démuni. «C'était magnifique de se retrouver là… Mais je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. J'ai commencé à taper dans mes mains mais je crois que c'était la mauvaise célébration. En même temps, c'est la première fois de ma carrière que ça m'arrivait», se marre le No 96 après la victoire face au CP Berne.

Un succès auquel l'Américain a grandement pris part, inscrivant deux des six buts lausannois de l'après-midi. Surtout, il a mis son équipe sur orbite à quelques secondes de la première pause. En box play, il a enrhumé un adversaire avant de loger la rondelle dans le haut du filet bernois. «J'ai toujours été du genre à vouloir affronter l'adversaire, détaille-t-il. Je sais que c'est en moi et j'ai beaucoup travaillé ce geste. Je suis heureux que ça paie.» Louis Füllemann, Sandro Zurkirchen et le CP Berne sans doute un peu moins. Bien servi par Théo Rochette, l'Américain a également marqué le cinquième but lausannois (54e).

L'arrivée à Lausanne, un «timing parfait»

Ces deux réussites font que Drake Caggiula est désormais le meilleur buteur de National League, lui qui a trouvé sept fois le fond des filets en neuf rencontres. Impressionnant, quand on sait qu'il a quitté pour la première fois l'Amérique du Nord cet été. «Il y a eu une grande réflexion avec ma femme, explique l'attaquant de 31 ans. Le timing était parfait pour nous, avec deux enfants. Et pour l'instant, toute la famille adore.»

Même s'il avoue avoir été surpris du manque de climatisation cet été, lui, sa femme et ses deux enfants prennent du bon temps sur les bords du Léman. «Tout le monde a été tellement accueillant avec nous, sourit Drake Caggiula. Ça rend plaisant le fait de venir à la patinoire tous les jours et de faire mon travail.» Celui, entre autres, de marquer des buts pour le LHC.

L'aide d'un coach mental

Parfois, l'adaptation hockeyistique des Nord-Américains est compliquée, à cause de la différence de taille des surfaces de jeu. Cela ne semble pas être le cas pour celui qui est passé par Edmonton, Arizona, Pittsburgh, Chicago et Buffalo. «Ça réussit bien à mon style de jeu, qui est axé sur le patinage et la vitesse, analyse-t-il. J'essaie d'utiliser la largeur de la glace à mon avantage.»

Si sur la glace, tout se passe pour le mieux grâce à ses qualités, Drake Caggiula est également suivi sur l'aspect mental par un coach depuis cinq ans. Jeff Miller, ancien joueur professionnel de tennis, est souvent au téléphone avec son poulain. «Ça me permet de parler à quelqu'un en dehors du hockey, souligne l'Américain. Je peux lui lancer un coup de fil après un mauvais match et, la rencontre d'après, je joue à nouveau mieux car j'ai pu sortir toutes mes pensées négatives.»

Un système qui paie pour le No 96 de la Vaudoise aréna. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur. «Il s'intègre tellement bien qu'on a l'impression que ça fait cinq ans qu'il est là, se réjouit Geoff Ward. C'est aussi un homme qui n'a pas peur de dire les choses, avec énormément de leadership.» Finalement, la seule chose qui semble manquer à Drake Caggiula est sa capacité à célébrer avec son public. Mais s'il continue de performer ainsi, nul doute qu'il pourra énormément s'entraîner lors de ses prochaines sorties.