Samedi dernier, Ewan Huet a gagné à Lausanne, sous les yeux de son père, Cristobal. À tête reposée, le jeune gardien de Kloten est revenu sur cette grande première et sur la difficulté de porter ce nom lourd de signification.

1/6 Ewan Huet a été très bon pour son premier match en National League. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Une semaine a passé. Mais Ewan Huet est encore enthousiaste au moment de parler de sa première titularisation en National League. «C'était le scénario idéal», rigole-t-il. Difficile de lui donner tort. Jugez plutôt: Une victoire avec Kloten dans la patinoire de Lausanne sous les yeux de son papa, Cristiobal, coach des gardiens du LHC. «Et devant un bon nombre de membres de ma famille, appuie le jeune gardien. Il y avait tellement de sollicitations que j'ai à peine pu parler à mon père avant de reprendre le bus pour rentrer.»

«Cristo» et Ewan ont rattrapé le temps perdu le lendemain matin, à tête reposée. Comment le vaincu a-t-il pris cet affront? «C'était évidemment spécial pour moi aussi, précise le technicien. Je ne lui voulais que du bien... Et en même temps je voulais que nous gagnions. Donc un 1-0 pour nous m'aurait convenu (rires).» C'est finalement un 3-5 qui a ponctué cette soirée. «Honnêtement, j'étais content pour lui que cela se soit bien passé et qu'il fasse un gros match. Pour lui, c'était un beau moment de jouer devant ses amis et sa famille.»

«Il l'a bien pris»

Le portier des banlieusards en rigole: «Je crois qu'il l'a bien pris. Il me donne toujours quelques conseils, mais il me parle comme un père parle à son fils. Pas comme un technicien. J'ai un entraîneur spécialisé ici à Kloten et «Cristo» le respecte et ne veux pas interférer.» Cristobal Huet précise: «Surtout que j'ai participé au processus de sa signature là-bas. Je l'ai aiguillé dans son choix, parce que je fais confiance à Tim Bertsche, leur entraîneur qui est un ami. À partir de ce moment, je n'ai plus trop à intervenir. Il est en de bonnes mains et je le laisse faire sa carrière avec des gens compétents.»

Comme tout le monde, Ewan Huet parle de «Cristo» lorsqu'il évoque son père. Si aujourd'hui le surnom est devenu la norme, Huet était avant tout un nom imposant en Suisse. Lorsqu'il évoluait à Lugano avant son départ en NHL, mais également depuis son retour avec, notamment, la promotion en National League avec le Lausanne HC. Un héritage forcément important. Mais pas lourd, à écouter le gardien de Kloten: «J'adore porter ce nom et j'en suis très fier. Tout au long de ma carrière, je dirais que j'ai eu droit à beaucoup plus de bienveillance et de choses positives en m'appelant Huet.»

Faire taire les murmures

Mais pas que. Il en rigole. «C'est évident qu'à certains moments de mon développement, j'ai entendu des choses. Comme quoi si je joue, c'est surtout parce que je suis le fils de «Cristo». Mais en général, lorsque l'on me parle de mon père, c'est positif. Ce qui a toujours été important pour moi, c'est de faire mon propre chemin.» Ce chemin, l'ancien junior de la Vaudoise aréna, l'a tracé de manière agile. Le Franco-Suisse est parti en Amérique du Nord pour y jouer en junior avant de revenir à Kloten pour y poursuivre son développement. «Entre ma jeunesse à Lausanne, les deux années passées au Canada et maintenant la Suisse allemande, je peux dire que j'ai découvert des cultures.» Et des langues. Il pouffe: «Disons que mon suisse-allemand n'est pas encore très bon... Mais je bosse dessus.»

Cette saison, il n'était pas prédestiné à jouer déjà en National League. Comme souvent pour un jeune gardien, il a fallu un concours de circonstances pour qu'il soit rappelé par Kloten de Thurgovie où il était prêté. La blessure de Ludovic Waeber a changé les plans. «Ça m'embête vraiment pour 'Ludo', précise-t-il. C'est un super bon gars et nous avons une belle relation. Mais je sais aussi que dans cette ligue, tout est une question d'opportunités.»

De quoi lui mettre une pression supplémentaire au moment d'enfiler son masque, samedi dernier à Lausanne? «Non, pas de pression. Enfin si, un peu. Mais je ne vois pas ça négativement. Je suis quelqu'un qui aime jouer avec de la pression.» Et les 9000 spectateurs présents ne l'ont finalement pas tant déstabilisé que ça. «Lorsque tu joues des championnats du monde junior, il y a souvent beaucoup de monde dans la patinoire, précise-t-il. C'était une belle atmosphère, je dois dire.»

Depuis qu'il a été rappelé par Kloten, Ewan Huet ne doit plus effectuer les voyages entre Thurgovie et la banlieue zurichoise. «Comme ce n'est qu'une quarantaine de minutes, je fasais les trajets, explique-t-il. Donc cela ne me change pas grand-chose dans ma vie de tous les jours.» Sur la glace, par contre, c'est un autre monde. «Heureusement, j'avais déjà côtoyé le monde professionnel à Lausanne avant de partir au Canada, détaille-t-il. Je m'entraînais avec eux et je savais à quoi m'attendre. Les gars sont plus grands, plus lourds, plus gros, plus rapides. Leurs shots sont aussi meilleurs et la vitesse du jeu forcément augmente la qualité de jeu.»

C'est dans ces circonstances qu'il tente de devenir «Ewan Huet» et non «Le fils de Cristobal Huet». Samedi dernier, les 9000 spectateurs de la Vaudoise aréna ont probablement dû se dire que «le petit» Huet avait certaines qualités de son père. Mercredi prochain, Kloten jouera à nouveau à Lausanne. «J'espère qu'il joue un maximum de matches, précise l'employé du LHC. Que ce soit contre nous ou contre n'importe qui d'autre, il doit enchaîner les matches.» Mercredi, à la Vaudoise aréna, Ewan tentera une nouvelle fois d’écrire sa propre histoire sous le regard de «Cristo».