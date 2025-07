Jonas Siegenthaler est jeune marié et bientôt papa

1/5 Le défenseur de la NHL Jonas Siegenthaler a épousé civilement sa fiancée Nola Schibler à Zurich. Photo: x

Marcel Allemann

La star de NHL Jonas Siegenthaler (28 ans) s’est mariée. Le double médaillé d’argent aux Mondiaux a célébré son union civile avec sa compagne Nola Schibler (30 ans) à Zurich. Et un autre grand événement attend déjà les jeunes mariés: ils deviendront parents pour la première fois cet été.

La grande fête de mariage est prévue l’an prochain en Thaïlande. Siegenthaler tenait à organiser la célébration dans ce pays, où vivent ses parents depuis maintenant deux ans, et qui est aussi la terre d’origine de sa mère. Lui-même entretient un lien fort avec ce pays d'Asie du Sud-Est.

Un été bien rempli à Zurich

Outre son mariage et l’arrivée prochaine de son premier enfant, le défenseur des New Jersey Devils a un programme chargé cet été à Zurich. Du 27 au 30 juillet, il organisera à la Swiss Life Arena un camp destiné à une trentaine d'enfants et adolescents, au cours duquel il partagera son expérience sur la glace. Le 29 juillet, il leur préparera aussi un repas thaïlandais, à déguster avec leurs parents.

Le 8 août, Siegenthaler retrouvera la patinoire zurichoise, cette fois en tant que joueur. Il participera au match de bienfaisance organisé par son coéquipier en équipe nationale Kevin Fiala (28 ans), qui opposera des stars de la NHL aux ZSC Lions.