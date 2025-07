Le point sur les effectifs romands début juillet

Marcus Sörensen (Fribourg, g.) et Damien Riat (Lausanne) seront toujours dans leurs clubs respectifs la saison prochaine. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

HC Ajoie

Arrivées: Yonas Berthoud (D, Sierre), Niklas Friman (D, Fin, Ilves Tampere), Christophe Cavalleri (A, Genève-Servette), Killian Mottet (Fribourg, en prêt pour une saison), Elvis Schläpfer (A, Berne).

Départs: T.J. Brennan (D, USA, ?), Marco Maurer (D, Sierre), Tim Minder (D, ?), Joel Scheidegger (D, ChdF), Oula Palve (A, Fin, ?), Adam Rundqvist (A, ?).

Étrangers sous contrat (7): Niklas Friman (D, Fin, jusqu'en 2026), Anttoni Honka (D, Fin, 2027), Pierre-Edouard Bellemare (A, Fr, 2026), Philip-Michaël Devos (A, Can, 2029), Jonathan Hazen (A, Can, 2026 + Option), Julius Nättinen (A, Fin, 2026), Jerry Turkulainen (A, Fin, 2026).

Le point avec le directeur sportif, Julien Vauclair, au 1er juillet: «Le dossier du prêt pour un an de Killian Mottet était le dernier important sur mon bureau. Nous sommes toujours à l'écoute de toute opportunité si le marché venait à en proposer une. Il y a encore des joueurs qui sont sans contrat et nous réfléchissons. Mais le but est clair pour le HCA: faire un pas vers l'avant au niveau de la qualité. C'était justement ce qui me plaisait dans l'opportunité de faire venir un joueur tel que Mottet chez nous.

Nous avons sept étrangers sous contrat et je ne vais pas modifier cette stratégie. Cela a toujours été l'idée et je suis content que nous y soyons parvenus. Pour l'avenir, Phil-Michael Devos devrait devenir Suisse. Mais c'est compliqué et lorsqu'il s'agit de choses administratives, tu ne peux pas faire avancer les choses. On parle de 2026, mais si c'est janvier ou décembre, cela change la donne. S'il obtenait son passeport, son statut changerait instantanément, mais je ne compte pas sur cela cette saison.

Avec neuf défenseurs et dix-sept attaquants, il y a peut-être un peu trop de joueurs. Et en même temps, on a déjà vu par le passé. Tu peux te retrouver avec cinq surnuméraires un jour et avoir un junior dans l'alignement trois semaines plus tard. En attendant, ce serait idéal de pouvoir placer un ou l'autre gars en Swiss League pour poursuivre le développement. Comme nous n'avons pas de partenaire à l'échelon inférieur, c'est un peu plus compliqué. Mais nous allons partir avec ces joueurs et nous réévaluerons en cours de route.»

HC Bienne

Arrivées: Linus Hultström (D, Suè, Linköping), Oskari Laaksonen (D, Fin, Lulea), Peter Cajka (A, Mlada Boleslav), Marcus Sylvegard (A, Suè, Växjö).

Départs: Noah Delémont (D, Kloten), Rodwin Dionicio (D, Anaheim), Alexander Yakovenko (D, Kaz/Rus, ?), Jérôme Bachofner (A, Langnau Tigers), Luca Cunti (A, ?), Ian Derungs (A, Thurgovie), Anthony Greco (A, USA, ?), Aleksi Heponiemi (A, Fin, HV71), Ramon Tanner (A, Lugano, à l'essai), Guillaume Kaser (A, Olten, en prêt).

Étrangers sous contrat (8): Harri Säteri (G, Fin, jusqu'en 2026), Linus Hultström (D, Suè, 2027), Oskari Laaksonen (D, Fin, 2027), Victor Lööv (D, Suè, 2026), Lias Andersson (A, Suè, 2026), Toni Rajala (A, Fin, 2026), Jere Sallinen (A, Fin, 2026), Marcus Sylvegard (A, Suè, 2027).

Le point avec le directeur sportif, Martin Steinegger, au 1er juillet: «En principe, je pense que notre effectif ne devrait pas bouger entre aujourd'hui et la reprise. Nous avons les moyens de réagir si un joueur suisse intéressant devait devenir une option pour nous. Au niveau des étrangers, Victor Lööv est toujours avec nous, mais il y a encore une certaine incertitude le concernant. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il ne sera pas sur la glace pour la reprise au mois d'août. Reviendra-t-il plus tard? C'est difficile à dire aujourd'hui.

Gaëtan Haas a pu participer à notre semaine d'entraînement à Champéry. Après sa blessure qui l'a gêné durant toute la saison dernière, c'est une bonne nouvelle, surtout que cela s'est bien passé. Mais nous saurons définitivement ce qu'il en est le concernant lors de la reprise des entraînements sur glace en août. Aujourd'hui, je suis assez positif. La saison à venir marquera la deuxième année de la restructuration de notre contingent. Des jeunes ont déjà fait un pas vers l'avant la saison dernière et j'attends de voir s'ils pourront continuer dans cette voie. Ce que j'ai vu lors de notre camp m'a prouvé que tout le monde avait faim.»

Fribourg Gottéron

Arrivées: Roger Rönnberg (Entraîneur, Suè, Frölunda), Andrea Glauser (D, Lausanne), Ludvig Johnson (D, Zoug), Patrik Nemeth (D, Suè, Berne), Michael Kapla (D, USA, Rögle), Attilio Biasca (A, Zoug), Henrik Borgström (A, Fin, HV71), Lucas Hedlund (A, Winterthour).

Départs: Elijah Neuenschwander (G, Coire, en prêt), Bryan Rüegger (G, ?), Andreas Borgman (D, Suè, HV71), Noah Delémont (D, Kloten), Raphael Diaz (D, Zoug), Mauro Dufner (D, Rapperswil-Jona Lakers), Ryan Gunderson (D, USA, Retraite), Dave Sutter (D, Genève Servette), Dominik Binias (A, Thurgovie), Jakob Lilja (A, Suè, ?), Killian Mottet (A, Ajoie, en prêt pour une saison), Santiago Näf (A, Coire), Linden Vey (A, Can, Vienne).

Étrangers sous contrat (6): Patrik Nemeth (D, Suè, jusqu'en 2027), Michael Kapla (D, USA, 2026), Henrik Borgström (A, Fi, 2027). Jacob De la Rose (A, Suè, 2027), Marcus Sörensen (A, Suè, 2027), Lucas Wallmark (A, Suè, 2027).

Le point avec le directeur sportif, Gerd Zenhäusern, au 1er juillet: «Je ne m'attends pas à de mouvement particulier. Le prêt de Killian Mottet à Ajoie était probablement notre dernière transaction en vue de la saison prochaine. Ce départ nous offre une petite marge, mais il a surtout permis d'équilibrer le budget, car il était très, très serré. Cela nous aidera peut-être le moment venu pour l'engagement d'un septième étranger en cours de saison.

Le fait que Ludvig Johnson ait été drafté ce week-end par Utah ne change finalement pas grand-chose nous concernant. Il va rester en Suisse pour la saison à venir. Lors de nos discussions, c'était une question qui est revenue et il avait la volonté de poursuivre son développement en Suisse.

Nous regarderons après le premier tour où nous en sommes sur le dossier des joueurs importés et c'est peut-être à ce moment là que cela fera la différence. Mais une chose est sûre, nous partirons avec les six étrangers actuellement sous contrat. Je suis content de les avoir signés tôt. C'était une volonté de ma part, sachant que nous sommes dans un processus avec de nombreux changements. Nous étions satisfaits des dossiers tant suisses qu'étrangers, c'est pourquoi nous n'avons pas attendu davantage. Une autre année, ce sera peut-être différent, mais cela nous convenait bien en vue de 2025/2026.»

Genève-Servette

Arrivées: Stéphane Charlin (G, Langnau Tigers), Dave Sutter (D, Fribourg Gottéron), Vili Saarijärvi (D, Fin, Langnau Tigers), Tim Bozon (A, Lausanne), Jason Akeson (A, Pustertal), Taylor Beck (A, Can, Novosibirsk), Matthew Verboon (A, Lugano).

Départs: Gauthier Descloux (G, ?), Nassim Jaafri-Hayani (G, Ambri), Antti Raanta (G, Lukko Rauma), Arnaud Jacquemet (D, Retraite), Theodor Lennström (D, Suè, Linköping), Sami Vatanen (D, Fin, Jyväskylä), Mike Völlmin (D, Sierre), Alessio Bertaggia (A, Lugano), Christophe Cavalleri (A, Ajoie), Antoine Guignard (A, Arosa), Teemu Hartikainen (A, Fin, KalPa Kuopio), Yoann Imesch, Michael Loosli (les deux S, ChdF), Dmytro Timashov (A, Suè, ?).

Étrangers sous contrat (4): Vili Saarijärvi (D, Fin, jusqu'en 2027), Taylor Beck (A, Can, 2027), Markus Granlund (A, Fin, 2026), Sakari Manninen (A, Fin, 2027).

Le point avec le directeur sportif, Marc Gautschi, au 1er juillet: «Je souhaite commencer la saison à venir avec sept étrangers, si tout se passe comme prévu. Il m'en reste donc trois à annoncer. Un défenseur et deux attaquants. Comme la période des agents libres commence de 1er juillet en NHL, je pense que cela devrait évoluer durant le mois à venir.

Cette situation ne me déplaît pas, puisque Genève est le seul club à encore chercher un arrière étranger. Ce n'est pas désagréable, surtout qu'il y aura de bons joueurs sur le marché. Si je regarde notre historique, les Valtteri Filppula, Sami Vatanen ou Teemu Hartikainen sont arrivés finalement assez tard et cela n'a jamais été un souci. Le fait que Stéphane Charlin soit resté rend aussi la situation plus simple, puisque nous n'aurons pas besoin d'engager un gardien étranger.

Nous aurons donc huit défenseurs sous contrat et nous aurons plus de marge en attaque, c'est sûr. Mais je me demande toujours s'il est vraiment intéressant d'avoir un neuvième arrière que tu paies à ne pas jouer. J'ai pour habitude de travailler avec les licences B, mais c'est sûr que je reste à l'écoute. Les échanges deviennent plus fréquents ces temps. Je compte aussi profiter de ces huit étrangers pour évaluer la progression de Giancarlo Chanton et Eric Schneller. Comme ils seront en fin de contrat, ce sera intéressant.»

Lausanne HC

Arrivées: Connor Hughes (G, Laval), Iñaki Baragano (D, Rapperswil-Jona Lakers), Erik Brännström (D, Suè, Rochester), Sami Niku (D, Fin, Kloten), Basile Sansonnens (D, Rimouski), Drake Caggiula (A, Can, Bakersfield), Austin Czarnik (A, USA, Berne), Floran Douay (A, Ambri), Yannick Zehnder (A, Zurich Lions).

Départs: Antoine Keller (G, Hershey Bears), Gavin Bayreuther (D, USA, ?), Lukas Frick (D, Davos), Joël Genazzi (D, Retraite), Andrea Glauser (D, Fribourg Gottéron), Lawrence Pilut (D, Suè/USA, HV71?), David Sklenicka (D, Tch, Zoug), Tim Bozon (A, Genève-Servette), Gian-Marco Hammerer (A, ?), Janne Kuokkanen (A, Fin, Malmö), Matthias Méméteau (A, entraîneur-joueur à Château-d'Oex), Lauri Pajuniemi (A, Fin, Malmö), Michael Raffl (A, Aut, Salzbourg).

Étrangers sous contrat (7): Erik Brännström (D, Suè, jusqu'en 2028), Sami Niku (D, Fin, 2027), Drake Caggiula (A, Can, 2026), Austin Czarnik (A, USA, 2027), Dominik Kahun (A, All, 2027), Ahti Oksanen (A, Fin, 2026), Antti Suomela (A, Fin, 2027).

Le point avec le directeur sportif, John Fust, au 1er juillet: «De mon côté, je suis plutôt dans l'attente. Je ne suis probablement pas le seul dans ce cas. Mais on entend tout de même que plusieurs joueurs sont mécontents dans leurs clubs respectifs. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura de nombreux échanges. Mais des opportunités peuvent exister, ce d'autant plus que cette pratique se normalise toujours plus dans le hockey suisse.

Au niveau des étrangers, nous en avons actuellement sept sous contrat. C'est un bon nombre pour commencer la saison. Cela nous permet d'avoir un tournus et de ne pas être trop serrés, mais cela nous laisse également une bonne flexibilité pour plus tard. Au moment de la fin des camps de NHL, il y a toujours quelques bons joueurs sur le marché. La saison en Suisse aura déjà recommencé et peut-être que nos besoins auront évolué d'ici là. C'est pourquoi je suis très satisfait de l'effectif tel qu'il est construit actuellement.»