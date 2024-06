Quel club de NHL s'offrira cette pépite suisse?

1/5 Le défenseur de Zoug Leon Muggli est le talent suisse le plus convoité.

Marcel Allemann

Au cours des deux dernières années, le repêchage de la NHL a été un spectacle à sens unique pour la Suisse. En 2023, seul le défenseur Dodwin Dionicio, drafté au 5e tour en tant que numéro 129 par Anaheim, a été retenu. En 2022, c'est le défenseur Lian Bichsel (sélectionné au 1er tour comme numéro 18 par Dallas), qui a été retenu. Mais ce vendredi et ce samedi à Paradise, au sud de Las Vegas, plusieurs Suisses seront pris en considération.

Certes, nous devrons très probablement renoncer au onzième repêchage du premier tour de l'histoire, mais la situation sera tout de même passionnante du point de vue suisse. L'objet le plus convoité est le joyau défensif du EV Zoug, Leon Muggli (17 ans). «Je pense qu'il sera le premier Suisse à être tiré et j'estime que ce sera dans la deuxième moitié du deuxième tour», déclare à sport.ch l'expert suisse en matière de draft Thomas Roost. Dernièrement, Leon Muggli a également participé au Draft Combine à Buffalo et a été passé au crible par pas moins de 23 organisations de la NHL.

D'abord Muggli, puis Ustinkov

Grâce à ses énormes progrès, le Zougois a dépassé dernièrement sur les listes de scouting de la NHL le talent du ZSC Daniil Ustinkov (17 ans). Ce dernier, né en 2006, peut lui aussi compter sur une prise en compte lors des premiers tours de draft. L'attaquant Robin Antenen (19 ans, Zoug), les gardiens Christian Kirsch (18 ans, dernièrement Zoug, la saison prochaine Green Bay Gamblers) et Phileas Lachat (18 ans, Bienne) apparaissent également sur la liste des choix possibles au repêchage.

«Je pense qu'il peut y avoir trois à cinq draftés suisses cette année», estime Thomas Roost. La dernière fois qu'au moins 3 Suisses avaient été tirés? En 2018. Thomas Roost voit également des chances réalistes pour le défenseur Gian Meier (17 ans, dernièrement GCK Lions, la saison prochaine Frölunda). Les attaquants Jan Dorthe (18 ans, Fribourg), Jamiro Reber (17 ans, HV71), Rico Gredig (19 ans, Davos) et Miles Müller (19 ans, nouveau à Ambri) sont également considérés comme des candidats potentiels au repêchage.

Alors qu'il y a actuellement encore beaucoup d'incertitudes pour les Suisses cités, tout semble clair pour l'attaquant d'exception canadien Macklin Celebrini (18 ans). Il devrait être le choix numéro 1 et être sélectionné par les San Jose Sharks.