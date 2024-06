Daniel Winnik annonce sa retraite

Daniel Winnik arrête sa carrière après plus de 1000 matches en pro.

Blick Sport

Après avoir quitté le Genève-Servette Hockey Club au terme de la saison dernière, Daniel Winnik a décidé de dire au revoir au monde professionnel ce jeudi. C'est sur X que le joueur canadien a posté son message d'adieu.

«Depuis 19 ans, je vis un rêve, de la signature de mon premier contrat avec les Coyotes de Phoenix à mon dernier avec le Servette de Genève, partage-t-il. Certaines expériences que je pensais ne rester que des rêves sont devenues réalité : être entraîné par Wayne Gretzky, jouer pour ma ville natale, les Toronto Maple Leafs, et représenter le Canada aux Jeux olympiques. Je suis reconnaissant à toute ma vie de m'avoir poussé à m'améliorer.»

Plus de 300 matches de National League

Daniel Winnik a également tenu à adresser un message au club genevois. «Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Genève Servette, aux fans et à la ville pour tout ce qui s'est passé au cours des six dernières années. Contribuer à apporter deux titres à la ville restera à jamais mon plus beau souvenir de carrière. Genève a été le seul endroit que j'ai vraiment considéré comme ma maison, et la ville tient une place spéciale dans mon cœur. Merci pour tout.»

Arrivé lors de la saison 2018-2019 à Genève, Winnik a disputé 308 matches en National League, saison régulière et playoffs inclus, pour comptabiliser 234 points (91 buts/143 assists). De 2007 à 2018, le Canadien a connu la NHL, avec neuf équipes, et y a disputé 798 parties.