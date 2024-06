Ex de Montréal, Abbandonato sera en Valais... pour représenter la Grèce

Dès ce vendredi, les Mondiaux de ball hockey auront lieu à Viège et Rarogne. Une star de AHL sera présente et jouera pour... la Grèce. Peter Abbandonato nous a raconté sa drôle d'histoire avant le tournoi.

Cela ressemble à du hockey, mais ça n'en est pas. Pourtant, c'est bien un joueur de hockey sur glace qui nous en parle. Entre Viège et Rarogne, les compétiteurs n'auront pas de patins au pieds. «C'est la principale différence entre les deux sports, précise Peter Abbandonato. Sur la glace, quand tu arrêtes de patiner, l'inertie te permet de continuer d'avance. Ici, tu dois sans cesse bouger tes pieds. C'est ce qui est le plus compliqué à maîtriser pour moi qui vient d'un sport différent.»

Mondial de Ball hockey: ce qu'il faut savoir Quand Du 21 au 29 juin 2024

Du 21 au 29 juin 2024 Où À Viège et Rarogne

À Viège et Rarogne Prix Tous les événements ainsi que les matches sont gratuits

Tous les événements ainsi que les matches sont gratuits Équipes Les sélections suisses masculine et féminine seront engagées lors de la compétition qui se déroulera en Valais. 600 athlètes sont attendus entre Rarogne et Viège.

Les sélections suisses masculine et féminine seront engagées lors de la compétition qui se déroulera en Valais. 600 athlètes sont attendus entre Rarogne et Viège. Champions Le Canada est détenteur du titre mondial chez les hommes ainsi que chez les femmes.

Le Canada est détenteur du titre mondial chez les hommes ainsi que chez les femmes. Informations Toutes les dernières nouvelles sont à retrouver sur le site internet de la manifestation: http://www.visp-raron2024/ Quand Du 21 au 29 juin 2024

Du 21 au 29 juin 2024 Où À Viège et Rarogne

À Viège et Rarogne Prix Tous les événements ainsi que les matches sont gratuits

Tous les événements ainsi que les matches sont gratuits Équipes Les sélections suisses masculine et féminine seront engagées lors de la compétition qui se déroulera en Valais. 600 athlètes sont attendus entre Rarogne et Viège.

Les sélections suisses masculine et féminine seront engagées lors de la compétition qui se déroulera en Valais. 600 athlètes sont attendus entre Rarogne et Viège. Champions Le Canada est détenteur du titre mondial chez les hommes ainsi que chez les femmes.

Le Canada est détenteur du titre mondial chez les hommes ainsi que chez les femmes. Informations Toutes les dernières nouvelles sont à retrouver sur le site internet de la manifestation: http://www.visp-raron2024/ plus

Et le «vrai» hockey, Peter Abbandonato y est plutôt doué. Double vainqueur du championnat de Ligue junior québécois avec Rouyn Noranda, il a partagé la victoire avec l'international suisse Timo Meier. Lors de la saison 2018/2019, il a même terminé meilleur compteur du championnat avec 111 points et près de 30 d'avance sur son plus proche poursuivant. Ses saisons, c'est en ball hockey qu'il les prépare. «Avant de repartir sur la glace pour la saison, j'aime bien me maintenir en condition avec cette activité. Cela me permet de tout de même garder une partie des sensations de mon sport. Mon frère y jouait et j'ai voulu m'y essayer également.»

Grec et italien

Avec un certain succès, puisqu'il a déjà disputé un Mondial. C'était en 2022, à Laval au Québec, d'où il était justement originaire et où il évoluait alors en AHL, l'anti-chambre de la NHL. Il évoluait aux Rockets, dans l'organisation de Montréal. Mais il n'a pas joué avec le maillot des Canadiens pour autant. Pas plus qu'avec celui de la sélection canadienne. «Ma mère est grecque et mon père italien, précise-t-il. La Grèce m'a demandé si je voulais les aider lors du tournoi au Canada et j'ai trouvé que cette proposition était fun.»

Après une défaite en demi-finales et une quatrième place, la sélection hellénique lui a immédiatement demandé de rempiler pour le tournoi de 2024 en Suisse. «Je n'ai pas hésité, rigole-t-il. J'ai plus d'amis grecs que canadiens, donc c'est vraiment un moment spécial pour moi de pouvoir porter ce maillot.»

Cela lui permettra, par la même occasion, de voyager en Europe. «Je vais me rendre en Grèce. Mes grands-parents sont nés là-bas et je parle couramment le grec. Je me sens très proche de ce pays.» Plus que de l'Italie? «Heureusement qu'ils ne m'ont pas demandé de jouer pour eux en même temps que les Grecs. Je n'ai donc pas eu besoin de me poser cette question (rires).»

Pourquoi pas jouer en Suisse?

Ce séjour de l'autre côté de l'Atlantique est-il également un avant-goût de ce qui l'attend pour la suite de sa carrière? Le joueur de centre créatif paraît avoir les attributs et les caractéristiques pour s'imposer sur le Vieux continent. Sans contrat, il ne sait pas forcément de quoi son avenir sera fait. Compte-t-il sur ce tournoi pour se mettre en lumière? «Pas forcément, remarque-t-il. À 26 ans, j'ai encore envie de continuer l'aventure en AHL. Mais c'est vrai que je peux tout à fait me voir un jour tenter ma chance en Finlande, Suède ou même en Suisse.

Publicité

Ce périple en Haut-Valais sera d'ailleurs une première pour lui. «Je vais découvrir ce pays et mon ancien coéquipier Ludo (ndlr Waeber qui était son gardien en fin de saison dernière) m'en a dit beaucoup de bien. Et même si je sais que nous ne serons pas dans une grande ville, nous aurons des jours de congé durant la compétition. Je compte bien prendre le train pour découvrir d'autres choses.» Sans oublier pour autant la raison de cette visite. «La Grèce n'a jamais été médaillée, précise-t-il. Nous n'étions pas loin en 2022.»