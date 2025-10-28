Un supporter grièvement blessé pendant un match de NHL

A Pittsburgh, pendant le match de NHL opposant les Penguins à St. Louis, un supporter est tombé des gradins et a dû être transporté en urgence à l'hôpital.

1/4 Lors du match à domicile des Pittsburgh Penguins contre les St. Louis Blues, un grave accident s'est produit dans le secteur des supporters. Photo: IMAGO/Imagn Images

Cédric Heeb

Lundi soir, un grave accident s’est produit à la PPG Paints Arena de Pittsburgh lors du match de NHL entre les Penguins et les St. Louis Blues. Un spectateur est tombé des gradins supérieurs au cours de la première période.

L’incident est survenu peu après le but du 2-0, inscrit dès la première minute de jeu. Tandis que la rencontre se poursuivait, le personnel médical est rapidement intervenu pour porter secours au supporter, avant de le transférer vers un hôpital voisin.

Le résultat au second plan

Sur la glace, les Penguins se sont imposés 6-3. Le Suisse Pius Suter (29 ans, 16 minutes et 27 secondes de jeu) n’a pas inscrit de point pour les Blues.

Mais le résultat est vite passé au second plan. «Ça ne semble pas correct de parler de points quand on entend quelque chose comme ça», a déclaré après la rencontre Sidney Crosby (38 ans), capitaine des Penguins, devenu ce soir-là le neuvième joueur de l’histoire à franchir la barre des 1700 points en NHL.

Dans un communiqué, les Penguins ont adressé leurs vœux de courage au supporter blessé et à sa famille.