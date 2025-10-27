Assistant des Washington Capitals, Mitch Love a été écarté par l'équipe de NHL et suspendu par la Ligue. Des accusations de violence domestique pèsent sur lui.

Un assistant en NHL suspendu pour des soupçons de violence domestique

Mitch Love ne va plus pouvoir mettre un pied sur un banc de NHL cette saison. Photo: The Washington Post via Getty Images

Assistant de Spencer Carbery depuis deux ans au sein des Washington Capitals, Mitch Love doit faire ses valises. Le technicien de 41 ans a en effet été écarté par la franchise de NHL, mais également suspendu par la Ligue pour l'entierté de la saison.

Le Canadien ne faisait plus partie du staff des Capitals depuis cet été déjà, alors que le camp de développement battait son plein en juillet. Plus tôt dans l'année, il était considéré comme un candidat sérieux pour prendre du grade et devenir l'entraîneur en chef de franchises de NHL, comme Pittsburgh ou Seattle.

Révélation des médias

Si aucun détail concernant la nature de sa suspension n'a été officiellement communiquée, le journaliste Frank Seravalli a révélé que des soupçons de violence domestique pesaient sur Mitch Love. «Selon certaines sources, la NHL a suspendu l'entraîneur adjoint des Capitals, Mitch Love, pour toute la saison 2025-26, à la suite d'une enquête sur des allégations de violence conjugale, a rapporté le journaliste. La victime a signalé les allégations directement à la NHL et aux équipes avec lesquelles Love a été interviewé cet été pour des postes d'entraîneur en chef vacants.»

Dans un communiqué, Washington écrit que «l'organisation s'engage à maintenir les normes de conduite et de responsabilité les plus élevées». Dans le même temps, la Ligue a décidé de suspendre Mitch Love durant un an. Le Canadien a la possibilité de demander sa réintégration dès la saison 2026-27.