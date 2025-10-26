New Jersey continue sa série impressionnante en NHL avec une victoire 4-3 contre Colorado. Jack Hughes a été décisif, marquant deux buts dont celui de la victoire en prolongation, tandis que Timo Meier a contribué avec une passe décisive.

Mais qui stoppera les New Jersey Devils? Photo: PAMELA SMITH

ATS Agence télégraphique suisse

Les Devils se sont imposé face à Colorado Avalanche ce dimanche (4-3 ap). Menée par ses trois Suisses Timo Meier, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, la franchise a fêté un 8e succès de rang en NHL. Depuis leur défaite en ouverture face aux Carolina Hurricanes, les Devils ont tout raflé. Mais c'est la première fois de cette série de victoires qu'ils doivent aller au-delà du temps réglementaire pour s'imposer.

Meier a servi Gritsyuk pour l'ouverture du score à la 10e, signant son 5e assist de la saison. Les Devils ont vu ensuite Colorado revenir à 2-2 au terme du premier tiers. Connor Brown a remis New Jersey sur de bons rails, avant que Nelson Brock n'arrache la prolongation pour l'Avalanche à six minutes du terme.

Et dans l'"overtime», c'est Jack Hughes, déjà auteur du 2-0, qui a permis aux Devils d'améliorer un peu plus leur folle série. Avec Simon Nemec, auteur de trois passes décisives, Jack Hughes a été l'un des grands artisans de ce 8e succès. A noter que Hischier et Siegenthaler ont tous les deux joué, sans toutefois marquer de points.