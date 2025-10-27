Kevin Fiala a brillé en NHL, marquant le but décisif pour les Los Angeles Kings lors de leur victoire 3-1 à Chicago. L'attaquant suisse, nommé première étoile du match, totalise 8 points en 10 matches cette saison.

Un but et la première étoile pour Kevin Fiala

Kevin Fiala (22) est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué son 5e but de la saison Photo: DAVID BANKS

ATS Agence télégraphique suisse

Kevin Fiala s'est montré décisif dimanche en NHL. L'attaquant saint-gallois a inscrit le but de la victoire pour les Los Angeles Kings, qui sont allés s'imposer 3-1 à Chicago.

L'international suisse a marqué le 2-1 à la 25e, 84 secondes après qu'Alex Laferriere avait permis aux Kings d'égaliser à 1-1. Il a profité d'une passe en profondeur de Brandt Clarke pour signer sa 5e réussite dans cet exercice 2025/26 en faisant le tour de la cage.

Kurashev s'illustre aussi

Kevin Fiala, qui a été désigné première étoile du match, en est à 8 points en 10 matches. Les Kings, qui ont scellé le score dans une cage vide à la 59e, ont cueilli leur quatrième victoire de la saison, inscrivant au moins 1 point au cours d'un cinquième match consécutif.

Philipp Kurashev s'est également illustré dimanche soir. L'attaquant bernois de San Jose a réussi son 2e point de la saison lors d'un match gagné 6-5 après prolongation par les Sharks sur la glace du Minnesota Wild. Il a signé la passe décisive sur le 3-2 marqué par William Eklund à la 32e.