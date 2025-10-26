DE
FR

Le Bernois a fini par plier
Akira Schmid concède une première défaite en NHL

Le gardien bernois Akira Schmid a subi sa première défaite de la saison avec les Golden Knights de Las Vegas. L'équipe s'est inclinée 3-0 face aux Florida Panthers, tenants du titre. Cette défaite vient clore une série de quatre victoire pour Vegas.
Publié: il y a 41 minutes
Partager
Écouter
Akira Schmid (40) a connu face aux Panthers sa première défaite de la saison
Photo: Rebecca Blackwell
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Bernois Akira Schmid a concédé samedi sa première défaite de la saison devant le filet des Golden Knights. La franchise de Las Vegas s'est inclinée 3-0 sur la glace des Florida Panthers.

Akira Schmid, qui avait connu la victoire lors de ses quatre premières apparitions de la saison, a effectué 23 parades dans cette partie pour un pourcentage d'arrêts de 88,5. Son vis-à-vis Sergei Bobrovsky (17 arrêts) a signé quant à lui son 50e blanchissage en saison régulière.

Double tenant de la Coupe Stanley, Florida a du même coup infligé aux Golden Knights leur première défaite de la saison dans le temps réglementaire. La franchise du Nevada restait par ailleurs sur quatre succès consécutifs, alors que Florida avait perdu cinq de ses six derniers matches.

A lire sur la NHL
Un 7ème succès d'affilée pour les Devils
Victoire contre San Jose
Un 7ème succès d'affilée pour les Devils
Pius Suter marque encore, Roman Josi et Nashville gagnent enfin
La NHL bat son plein
Pius Suter marque encore, Roman Josi et Nashville gagnent enfin
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus