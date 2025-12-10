DE
FR

Soulagement pour deux Suisses
Les New Jersey Devils renouent avec la victoire

Les New Jersey Devils et ses joueurs suisses ont arraché leur première victoire en six matches 4-3 face à aux Ottawa Senators mardi en NHL. Les Diables sont à quatre points du leader.
Publié: il y a 57 minutes
Nico Hischier (à droite) et les New Jersey Devils ont mis fin à une série de 5 défaites.
Photo: Adrian Wyld
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les attaquants suisses des Devils Nico Hischier et Timo Meier sont néanmoins restés muets, malgré leurs sept tirs cumulés. Ces deux points permettent à New Jersey de se repositionner dans le classement serré de la Conference Est, où ils pointent à 35 points, tandis que le leader Washington Capitals mène avec 39 unités.

Le défenseur bernois Roman Josi et les Predators de Nashville ont été également à la fête. Face à Colorado Avalanche, actuellement une des équipes en forme de NHL, ils ont glané leur 3e victoire en quatre rencontres en s'imposant 4-3 aux tirs au but.

Plus sur le hockey sur glace
Un club suédois tente un pari fou pour récupérer sa star
À la recherche de 25000 francs
Un club suédois tente un pari fou pour récupérer sa star
Le bel hommage des joueurs du GSHC au chien de Josh Jooris
«On est une famille»
Le bel hommage des joueurs du GSHC au chien de Josh Jooris

Toujours sans le Soleurois Lian Bichsel, blessé, les Stars de Dallas se sont imposées 4-3 face au Winnipeg Jets de Nino Niederheiter. Le Bernois Philipp Kurashev a enchaîné un 10e match sans marquer lors de la défaite 4-1 des San Jose Sharks contre les Philadelphia Flyers.

De son côté, le Zurichois Pius Suter s'est incliné 5-2 avec les St. Louis Blues contre les Boston Bruins. Enfin, le gardien bernois Akira Schmid est resté sur le banc des Vegas Golden Knights, subissant la concurrence de son coéquipier canadien Carter Hart.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus