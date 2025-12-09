Un club suédois tente un pari fou pour récupérer sa star

Timrå IK a trouvé un moyen inédit de boucler son mercato: faire appel directement à ses supporters. Le club suédois cherche 25'000 francs pour faire revenir Anton Lundmark «à la maison».

Blick Sport

Le club suédois, en quête d’un renfort offensif pour relancer une saison poussive, souhaite rapatrier Anton Lundmark. L’attaquant de 24 ans revient d’une expérience écourtée en Amérique du Nord, et son profil correspond exactement aux besoins de l’équipe. Problème: Timrå n’a pas les moyens de financer immédiatement son arrivée. Solution: une «swish-kampanj», une collecte populaire par paiement mobile.

L’objectif est clair: réunir 300'000 couronnes, soit environ 25'000 francs. Le club a fait un calcul simple: si 3000 supporters versent chacun 100 couronnes — un peu moins de dix francs — l’opération est bouclée. Mais Timrå précise que tous les dons sont acceptés, petits comme grands. L’idée n’est pas seulement de réunir des fonds, mais de créer un mouvement collectif autour d’un joueur familier capable de réinjecter de l’énergie dans un groupe en manque d’élan.

Anton Lundmark n'a pourtant disputé qu'une saison dans la formation, c'était avant de tenter sa chance en Amérique du Nord. Joueur de deuxième division, il avait obtenu un contrat dans l'élite pour l'exercice 2024/2025. Avec neuf points (4 buts, 5 assists), il n'avait pas forcément «brûlé la ligue». Cela lui avait tout de même permis de signer un contrat d'un an avec les Florida Panthers en NHL. Il avait été placé en AHL du côté de Charlotte et n'a jamais fait son trou. Récemment, l'entente entre le joueur et le club a été terminée de manière anticipée.

L'objectif des dirigeants de la formation scandinave est clair: pouvoir compter sur Anton Lundmark dès la reprise après la pause des équipes nationales, le 18 décembre prochain. Timrå occupe actuellement la huitième place du classement de la SHL après 26 matchs joués.