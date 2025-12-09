Le bel hommage des joueurs du GSHC au chien de Josh Jooris

La semaine dernière, l'attaquant de Genève Josh Jooris a perdu son plus fidèle ami à quatre pattes. En hommage à Charlie, les joueurs grenat ont désormais décidé que leur «homme du match» deviendra le «chien du match».

«J'ai écrit ceci avec toi à mes côtés, dans ta petite cabine aux urgences.» Vendredi, Josh Jooris a écrit un long message sur Instagram pour annoncer à ses abonnés le décès de Charlie, son berger australien, à la suite d'une tumeur qui a atteint le cœur.

Si l'attaquant de Genève-Servette est clairement le plus affecté par ce départ, c'est toute la famille grenat qui est touchée. Preuve en est, les nombreux messages d'actuels ou d'anciens joueurs de hockey, à l'image de Benjamin Antonietti, Tanner Richard, Daniel Carr ou Emilijus Krakauskas.

«Dog of the game»

Après le match et la victoire face à Ajoie samedi, le capitaine Noah Rod a pris la parole dans les vestiaires. Jusqu'à présent cette saison, le meilleur joueur de la rencontre selon le groupe devait porter un casque de gladiateur. «On ne va plus l'utiliser puisque, comme tout le monde le sait, nous avons perdu un membre de l'équipe la semaine dernière», annonce le No 96.

Puis, c'est au tour de Josh Jooris de prendre la parole: «J'apprécie vraiment votre soutien… On parle souvent de famille et Charlie en faisait partie, puisqu'il venait aux sorties d'équipe. Je vous remercie de l'avoir intégré, lui qui était tout pour moi.» Ému, le Canado-Suisse sort ensuite le collier de son chien et désigne le «Dog of the game».

C'est Dave Sutter qui a été le premier a enfilé le collier de Charlie et qui a lancé un hurlement, en hommage au meilleur ami de Josh Jooris.