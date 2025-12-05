Roman Josi et les siens triomphent face au champion en titre

Les Predators de Nashville, avec Roman Josi, ont battu les Panthers 2-1 en prolongation jeudi en NHL. Cette victoire marque leur quatrième succès en cinq matches, montrant une amélioration de leur performance.

Les Predators de Roman Josi montent enfin en puissance. Nashville est allé s'imposer 2-1 après prolongation jeudi en NHL sur la glace des Panthers, vainqueurs des deux dernières Coupes Stanley.

Roman Josi crédité d'une assist

C'est une réussite de Steven Stamkos après 4'03 en «overtime» qui a permis aux Predators de cueillir la victoire, la quatrième dans leurs cinq derniers matches. Le défenseur bernois Roman Josi a été crédité d'un assist sur ce but, signant son 5e point en sept matches joués depuis son retour de blessure.

Certes, les Panthers ne sont pas au mieux. Florida, qui a subi jeudi sa quatrième défaite consécutive, pointait à l'issue de cette soirée à l'avant-dernier rang de la Conférence Est (26 points en 26 matches). N'empêche que les Panthers avaient écrasé Nashville 8-3 le 24 novembre lors de leur dernier duel.

Absent lors des deux derniers matches de St. Louis en raison d'une blessure au bas du corps, Pius Suter a pour sa part trouvé le chemin des filets jeudi. Mais la réussite du centre zurichois, sa 7e cette saison, n'a pas suffi aux Blues qui se sont inclinés 5-2 sur la glace des Boston Bruins.