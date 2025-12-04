Les joueurs suisses de NHL ont connu une soirée difficile mercredi, tous enregistrant des défaites sans marquer de points.

Les joueurs suisses de NHL ont vécu un mercredi à vite oublier. Tous ceux qui ont été alignés ont perdu, et aucun n'a fait gonfler ses statistiques avec un but ou un assist.

Troisième défaite consécutive

Avec le trio Nico Hischier – Timo Meier – Jonas Siegenthaler, les New Jersey Devils ont été battus 3-0 chez eux par les Dallas Stars, qui évoluaient sans Lian Bichsel blessé. Les Devils ont concédé leur troisième défaite consécutive.

Les Winnipeg Jets et Nino Niederreiter ont eux perdu 3-2 tab à Montréal contre les Canadiens. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matches. Philipp Kurashev et les San Jose Sharks ont subi un lourd revers sur leur glace, s'inclinant 7-1 contre les Washington Capitals pour qui Alex Ovechkin a inscrit un doublé.