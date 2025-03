Nico Hischier et Timo Meier ont trouvé le chemin des filets mardi pour un succès sans prix de New Jersey. Les Devils ont battu 5-3 Columbus pour consolider leur 3e place de la Metropolitan Division.

La joie de Timo Meier après son but. Photo: Adam Hunger

ATS Agence télégraphique suisse

Nico Hischier et Timo Meier ont marqué mardi, offrant une victoire précieuse au New Jersey. Les Devils se sont imposés 5-3 contre Columbus, renforçant ainsi leur 3e place dans la Metropolitan Division.

Pour la première fois depuis un mois et demi, New Jersey a pu cueillir une deuxième victoire de rang après s'être imposé 3-1 dimanche à Philadelphie. Elle a été permise par l’ouverture du score de Nico Hischier sur une séquence à cinq contre quatre pour sa 27e réussite de la saison qui lui permet d'égaler déjà son total de la saison dernière. Timo Meier a, pour sa part, signé le 4-2. Buteur à 18 reprises désormais cette saison, l’Appenzellois a obtenu la troisième étoile.

Il fallait gagner!

«Il était vraiment très important de gagner ce soir pour enchaîner enfin, se félicitait Nico Hischier au micro de NHL.com. Maintenant, il faut poursuivre sur cette lancée.» Les Devils, qui possèdent un matelas de 6 points sur... Columbus, recevront Edmonton jeudi.

Les autres Suisses en lice mardi n’ont pas comptabilisé le moindre point. Nino Niederreiter, qui a été relégué dans la troisième ligne, a gagné 2-1 avec Winnipeg face aux New York Rangers. Kevin Fiala et Los Angeles ont cueilli un troisième succès de rang . Sur leur glace, les Kings ont battu 4-1 les New York Islanders. En revanche, la défaite fut au rendez-vous pour Pius Suter et Vancouver, battus 4-2 à domicile par Montréal, et pour Janis Moser et Tampa Bay qui se sont inclinés 4-1 à Raleigh face à Carolina.