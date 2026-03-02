Kevin Fiala va être père pour la deuxième fois

La star de la Nati Kevin Fiala et sa femme Jessica attendent la naissance de leur deuxième fille en mars - une heureuse nouvelle pour la famille Fiala après la fausse couche d'il y a un an et la grave blessure subie par le hockeyeur aux Jeux olympiques de Milan.

Bonheur immense pour Kevin Fiala : la star suisse de NHL et son épouse Jessica attendent leur deuxième enfant en mars.

«Selon des sources hautement fiables (moi, Jessica), les bébés de mars sont les meilleurs. À bientôt, petite fille», écrit-elle dimanche soir sur Instagram. En commentaire, l’attaquant se montre tout aussi enthousiaste: «J’ai hâte.»

Jessica publie également des photos du couple avec leur fille Masie-Mae à la plage. Des clichés qui ne semblent toutefois pas récents : son ventre arrondi ne laisse pas penser à un accouchement imminent. Et surtout, aucune trace de blessure à la jambe n’est visible chez Kevin.

Pour rappel, l’attaquant des Los Angeles Kings s’est blessé à la jambe à la mi-février lors du deuxième match du tournoi olympique face au Canada. Pour le Saint-Gallois, l’aventure s’est brutalement arrêtée sur la table d’opération. Après l’intervention, son club a annoncé qu’il manquerait le reste de la saison régulière de NHL, qui court jusqu’à la mi-avril. Et son absence pourrait même se prolonger.

Une fausse couche l'année dernière

La naissance attendue de leur deuxième fille apporte une lumière bienvenue après des mois difficiles. Il y a environ dix mois, juste avant les championnats du monde, Jessica avait malheureusement perdu un enfant pendant la grossesse. Malgré cette épreuve, Kevin Fiala s’était rendu au Danemark avec l’équipe nationale suisse, échouant de peu dans la course à l’or pour la deuxième année consécutive.

En raison de sa blessure, les Mondiaux en Suisse, organisés en mai à Zurich et Fribourg, pourraient arriver trop tôt pour lui. Mais une chose est sûre — et aucun succès sportif ne peut rivaliser avec ce grand bonheur: pour le bébé, tout semble se dérouler parfaitement.