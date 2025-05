Un drame familial explique l'arrivée décalée de Kevin Fiala

Kevin Fiala a été encouragé par sa femme à venir au Danemark. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud et Nicole Vandenbrouck

Durant près d'une semaine, toute la Suisse du hockey sur glace a retenu son souffle. Kevin Fiala sera-t-il présent lors du championnat du monde au Danemark? C'est finalement dimanche que la bonne nouvelle est tombée: le Saint-Gallois, meilleur joueur du dernier Mondial, allait débarquer à Herning pour renforcer la sélection nationale.

Et quel renfort! Lors de son premier match sous le maillot à croix blanche, Kevin Fiala a été étincelant. «Je ne me suis pas senti fatigué du tout, a-t-il précisé. J'étais juste content de pouvoir rejoindre l'équipe. Mais c'est vrai que je me demande aussi comment c'est possible de jouer un match si rapidement après mon arrivée (rires).»

Un drame familial

Sur les réseaux sociaux de la Fédération, on a vu Kevin Fiala débarquer avec sa femme, son enfant et le chien de la petite famille. «C'était un boost incroyable de les avoir à mes côtés», a-t-il précisé. Ce d'autant plus que le couple vient de passer par une période très difficile expliquant son arrivée décalée en équipe de Suisse: «Ma femme était enceinte pour la deuxième fois, mais malheureusement, nous avons perdu l'enfant. La semaine dernière n'a pas été émotionnellement facile pour nous, ni pour toute la famille».

Cela a commencé lundi dernier, voici une semaine seulement, avec un contrôle de grossesse prévu pour sa femme Jessica. La star des Kings devait s'envoler pour le Danemark le lendemain. Des irrégularités ont toutefois été découvertes et, par mesure de sécurité, un deuxième rendez-vous d'inspection a été fixé pour vendredi dernier. Puis la triste nouvelle de la perte douloureuse a été annoncée au couple. Il venait de perdre l'enfant.

Engagement exmplaire

Durant tout de ce temps, la communication entre le joueur et son sélectionneur a été continue. «J'ai simplement demandé à Kevin si je pouvais également informer l'équipe de la situation», a précisé Patrick Fischer qui a obtenu l'autorisation de le faire. Mais samedi, le Saint-Gallois a pris la décision de rejoindre la sélection. «Ma femme m'a poussé à venir, a-t-il précisé. Elle est incroyable. Je lui suis très reconnaissant de m'avoir soutenu à nouveau et, surtout, d'être venue avec moi. C'est la meilleure femme qui existe.»

L'an dernier, Kevin Fiala avait déjà rejoint la Suisse dans des circonstances également exceptionnelles. Mais, cette fois, c'était un heureux événement. Peu après la naissance de Masie-Mae, le joueur de l'équipe de Suisse avait rejoint son équipe en République tchèque et était devenu vice-champion du monde tout en disputant un tournoi grandiose. À chaque fois qu'il le peut, Patrick Fischer insiste sur l'inébranlable volonté de son joueur lorsqu'il est question de venir jouer pour la Suisse. Cette année encore, son engagement est exemplaire. Celui de sa femme l'est au moins autant. Voire davantage encore.