Ce vendredi, l'équipe de Suisse a pris ses quartiers à Stockholm, à une heure de Herning à vol d'oiseau. Par la route, c'est largement plus. Et les responsables matériel l'ont expérimenté. Récit d'une nuit sur la route.

1/7 Les 3,5 tonnes de matériel tiennent dans deux petits bus. Photo: SIHF

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ils s'appellent Jürg Hegi et Stefan Steiner. Ils sont 1000 fois moins connus que Kevin Fiala ou Nino Niederreiter. Mais si l'équipe de Suisse peut jouer la demi-finale contre le Danemark ce samedi à Stockholm, c'est autant grâce à eux que grâce aux vedettes de l'équipe. Leur rôle? Ils s'occupent du matériel de la sélection nationale. «Ce sont des éléments clés de notre succès», précise Patrick Fischer. Le technicien doit-il également les coacher? «Ah non, ils sont suffisamment organisés, rigole-t-il. Je n'ai pas besoin de leur donner de conseil.»

Toutefois, leurs dernières 24 heures ont été particulièrement chargées. Plus que d'habitude, d'ailleurs. Pourquoi? Car la Suisse a dû déménager de Herning à Stockholm. En fin de matinée, les joueurs de la sélection nationale ont pris un charter affrété par la fédération internationale de hockey sur glace entre Billund et Stockholm. Temps de vol? À peine le temps de regarder un épisode de sa meilleure série. Par la route, par contre, c'est une aventure bien différente. Et pas question de regarder White Lotus ou Ripley (deux grandes séries). Le confort n'est pas au rendez-vous.

Blick a d'ailleurs essayé de se glisser dans la soute à bagages. Réponse? «Tout est calculé au centimètre près, nous précise le service de communication de la Ligue. Déjà qu'à deux, c'est exigu, alors à trois…» Ce d'autant plus qu'il y a… 956 kilomètres entre la Jyske Bank Boxen de Herning et le Globe de Stockholm. Voici comment Jürg et Stefan accompagnés des physios de l'équipe ont effectué ce périple nordique en une nuit et après avoir pris soin de ranger le vestiaire à Herning, évidemment.

Jeudi 18h49, qualification pour les demi-finales

Photo: keystone-sda.ch

Sur la glace, les joueurs sont alignés et chantent l'hymne suisse de la victoire. C'est désormais officiel. Grâce à cette qualification acquise facilement contre l'Autriche, la sélection de Patrick Fischer verra Stockholm. Commence alors un compte à rebours pour les préposés au matériel de l'équipe de Suisse qui doivent partir le plus tôt possible de Herning afin de rallier la Suède dans les meilleurs délais. Dormir n'est pas au programme. La régénération? Dès lundi et le retour en Suisse. Pas avant.

Cette profession requiert d'eux résistance au stress et capacité à enchaîner les heures. Ils sont évidemment des forçats du bitume puisqu'ils voyagent toujours avant l'équipe pour tout préparer et repartent après le départ des hockeyeurs après avoir rangé les affaires. Mais la «transhumance» entre Herning et Stockholm est tout de même particulière, même pour eux. «Je suis arrivé en 2015, nous précise Stefan Steiner. En même temps que Patrick Fischer. Je n'ai donc pas eu droit à un tel voyage. Même l'année passée avec Prague et Ostrava, c'était tout de même moins particulier.»

Jeudi 18h50. Début du rangement du matériel

Photo: SIHF

L'équipe de Suisse a forcément dû prendre un petit peu de temps pour l'après-match et les interviews puis le passage par la douche. Mais le staff a commencé pendant ce temps à ranger ses quartiers pour rendre les locaux de Herning comme neufs. «Nous avons eu beaucoup de chance, précise Jürg Hegi. Tout était très agréable pour nous.»

Pour trimbaler tout le matériel, deux bus ont été affrétés. «Nous avons 3,5 tonnes de matériel à transporter, enchaîne Stefan Steiner, qui s'occupe aussi de l'équipe de Davos depuis de nombreuses années. Oublier quelque chose? Non, cela n'arrive normalement pas. Et si vraiment nous avions un problème, les autres responsables matériel sont là pour nous aider.»

Photo: SIHF

Jeudi 21h30, départ de Herning

Photo: SIHF

Dans l'un des deux bus, deux physios se relaient également pour ce voyage au long cours. Stefan et Jürg, eux, partagent l'autre véhicule. «J'aime beaucoup rouler, précise le premier nommé. Que ce soit en voiture ou avec ce type de véhicule, j'ai énormément de plaisir.» Et il en faut, du plaisir. Avant de venir à Herning, la Suisse jouait un tournoi à Brno. Cela fait donc bientôt un mois que le binôme est sur la route puisqu'ils ne sont pas rentrés en Suisse entre la Tchéquie et le Danemark.

Vendredi peu avant 6h00, pause avant Stockholm

Finalement, la petite équipée aurait pu partir un peu plus tard. En effet, la Finlande avait jusqu'à 9h ce vendredi matin pour décamper. C'est dans ce vestiaire que la Suisse allait venir poser son matériel. «Mais nous n'aurions de toute façon pas dormi, précise Jürg Hegi. Si tu dors deux heures, tu te réveilles largement plus fatigué qu'au moment de t'endormir.»

Sur la route, ils avaient un objectif clair: tracer. «Cela a bien roulé, apprécie Stefan Steiner. Nous avons fait quelques pauses pour l'essence, mais c'est surtout juste avant d'arriver que nous avons pu nous arrêter plus longuement puisque notre vestiaire n'allait de toute façon pas être prêt.»

Vendredi 7h20, arrivée à la patinoire de Stockholm

Photo: SIHF

«Nous sommes tout de même arrivés avec un peu d'avance, précise Jürg Hegi. De toute façon, on était là, on n'aurait pas su quoi faire d'autre. Le temps de trouver l'entrée et de décharger, les Finlandais étaient partis.» Cela ne veut par contre pas dire que la double journée de travail des responsables du matériel était terminée. Il faut désormais préparer le vestiaire. Et le Globe de Stockholm est une arène dans laquelle les deux Alémaniques peuvent se faire plaisir. «Notre but? Que les joueurs arrivent ici et se sentent bien, précise Stefan Steiner. Il faut compter trois heures pour tout mettre en place jusqu'au moindre détail.»

Photo: SIHF

Vendredi 18h, entraînement à Stockholm

Au moment où Leonardo Genoni est le premier à entrer sur la glace, moins de 24 heures se sont écoulées entre la qualification et le moment de prendre ses quartiers à Stockholm. Jürg Hegi et Stefan Steiner n'ont toujours pas dormi. «Mais on n'aura pas de peine à trouver le sommeil ce vendredi soir», rigole le second nommé. Les joueurs, eux, savent à quel point ils ont de la chance de pouvoir compter sur eux. «On n'en parle pas assez, remarque Damien Riat. Mais grâce à eux, nous avons une chance incroyable. Ils nous permettent de ne penser qu'à jouer au hockey.»

Si la Suisse venait à gagner une médaille, les deux hommes ainsi que les physios seraient également récompensés. Ils avaient reçu l'argent l'an dernier à Stockholm et Stefan Steiner, lui, était déjà de la partie en 2018, à Copenhague. Comment vivent-ils ce travail de l'ombre? Le Davosien rejette ce terme d'ombre. «Dans une équipe, tout le monde à son importance et nous, nous avons la nôtre. Mais il suffit de voir la gratitude des joueurs tout au long du tournoi pour savoir que ce que nous faisons est valorisé. C'est tout ce qui compte.» Vers 19h00, les joueurs ont quitté la glace et les Stefan Steiner et Jürg Hegi ont mis un terme à près de 40 heures sur le pont. Sans le moindre stress, comme le confirme Stefan Steiner: «Si je me sens stressé, c'est parce que je n'ai pas tout fait pour être prêt. Si tu n'as rien laissé au hasard, tu n'as pas à l'être.»

Et si par «hasard», leur bus est alourdi de deux médailles, ils sauront leur faire une place.