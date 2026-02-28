Un temps-mort officieux offre un point à Lausanne

Lausanne se dirigeait vers une défaite dans le temps réglementaire face à Zurich. Mais une cage déplacée et un Geoff Ward malin ont permis aux Vaudois d'accrocher une prolongation, puis des tirs aux buts (3-4 tab).

Matthias Davet Journaliste Blick

La scène était assez cocasse. Alors que le vidéotron de la Vaudoise aréna affichait un score de 2-3 en faveur de Zurich, avec seulement 15.8 secondes à jouer, la cage de Simon Hrubec a été déplacée. Le préposé à la glace a alors dû faire son apparition pour la remettre en place. Geoff Ward, coach du LHC, a alors rappelé les six joueurs présents pour ces derniers instants.

Malgré l'ire des Zurichois et les mouvements des arbitres pour faire revenir les Lions du Léman à leur place, le Canadien est parvenu à donner ses consignes. «Il a alors désigné où nous devions nous placer à l'engagement», détaille Iñaki Baragano. Deux secondes plus tard, le No 81 des Lions inscrivait l'égalisation et envoyait tout le monde en prolongation.

Questionné sur cette action officieuse, Geoff Ward joue la surprise. «J'ai juste profité de leur temps-mort», répond-il. Sauf que Zurich n'en a jamais pris. «Je le pensais… J'ai vu que les adversaires étaient sur la glace, en train de parler entre eux.» Le technicien du LHC n'a alors pas hésité à sortir son tableau et dessiner rapidement des consignes – qui ont été suivies.

«Le top 6 n'est pas assuré»

Surtout, il n'a pas pu prendre de «vrai» temps-mort car il avait déjà utilisé le sien, seize minutes auparavant, juste après le 0-3 zurichois. «Collectivement, on devait se ressaisir, détaille-t-il. On a parlé du fait de ne pas abandonner et de travailler en vue du prochain goal… ce que nous avons réussi à faire.» Renversant, Lausanne a en effet sauvé un point face à Zurich.

Un bon point, compte tenu des circonstances sur les autres patinoires de National League. La défaite de Rapperswil face à Fribourg Gottéron permet aux Lions d'avoir huit points d'avance sur la septième place. «Mais on est toujours dans la bataille, prévient Geoff Ward, qui ne veut pas se reposer sur ses lauriers. En aucun cas notre position dans le top 6 est assurée.» Mathématiquement, certes, mais elle est en bonne voie de l'être.

Quid des autres patinoires?

D'ailleurs, comment est-ce que les différents acteurs du LHC suivent ce qu'il se passe dans les autres patinoires? «Je me concentre sur notre équipe, répond Geoff Ward. Je m'inquiète uniquement de ce que je peux contrôler.»

Le discours d'Iñaki Baragano est (presque) le même: «Parfois il y a le classement ou les scores qui apparaissent sur le vidéotron mais ce soir, je n'y ai pas vraiment prêté attention. C'est toi qui m'apprends que Fribourg a gagné à Rapperswil. Je pense surtout que si on fait notre part du travail, ça devrait être bon.»

L'inconstance coûte des points

Que le LHC termine ou pas dans le top 6, il sait qu'il va devoir élever le niveau après la saison régulière. «Le problème, c'est qu'on ne joue jamais durant 60 minutes, peste le défenseur vaudois. À nouveau, on s'écroule après l'ouverture du score.» Car sur l'ensemble du match et avec 40 tirs à 20, Lausanne aurait peut-être mérité mieux qu'une défaite aux tirs aux buts.

Le point positif, c'est que les Lions du Léman n'ont jamais lâché, même menés de trois longueurs. «On a été bons après le temps-mort, en mettant des pucks au goal, mais c'était un peu trop tard», analyse Iñaki Baragano. Geoff Ward est un peu plus optimiste: «Ça a été un bel effort de revenir de 0-3 à 3-3. Un autre soir, on aurait peut-être décroché une victoire.» Toujours est-il que ce point acquis face au double champion en titre fait du bien au LHC même si, parole de coach, la bataille pour le top 6 n'est pas terminée.