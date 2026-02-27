Menés 0-3 face à Zurich, les Vaudois sont parvenus à revenir au score, avant de s’incliner aux tirs aux buts. Un point très important dans la course au top 6.

Matthias Davet Journaliste Blick

Juste avant la pause olympique, Lausanne pensait avoir fait le plus dur en allant s'imposer à Zoug. Une place dans le top 6 semblait assurée d'ici la fin de la saison régulière. Sauf que les Lions ont repris le championnat et ont commencé à se faire peur. Après une défaite à Ambri mardi, ils se sont dirigés vers une deuxième, ce vendredi à la Vaudoise aréna face à Zurich, double champion en titre. Menés 0-3 à 14 minutes du terme, les Vaudois ont réussi à revenir au score, dans un scénario improbable.

Ils étaient bien partis dans cette rencontre. Fabian Heldner a été le premier à se montrer dangereux par un tir de la ligne bleue qui aurait pu faire mouche, après à peine quelques secondes de jeu. Lausanne était en place mais une pénalité a fait vaciller le château de cartes. Depuis le banc d'infamie, Raphael Prassl a assisté à la déviation de Johan Sundström sur un tir de Mikko Lehtonen (9e).

Dommage pour le LHC, qui ne s'est pas laissé abattre. D'emblée, il est reparti à l'attaque et a amené le danger sur la cage de Simon Hrubec. Tant Fabian Heldner (11e) que Ken Jäger (13e) ou Dominik Kahun (14e) ont buté sur le dernier rempart tchèque du ZSC.

L'immense loupé d'Ahti Oksanen

En vue du deuxième tiers, Geoff Ward a procédé à un léger coup de sac dans ses lignes offensives, revenant à une quatrième plus «classique» (Douay, Bougro, Prassl) et, dans le même temps, promouvant Ken Jäger aux côtés de Fuchs et Zehnder.

Un choix qui ne s'est pas vraiment montré payant. Mais malgré le tir sur la transversale de Rudolfs Balcers (32e), Lausanne a été la meilleure équipe dans ce deuxième tiers. Les Lions du Léman auraient dû égaliser juste après la mi-match. Malgré le but vide devant lui, Ahti Oksanen n'est pas parvenu à cadrer son lancer (32e). Et quand le tir prenait la direction des filets, Simon Hrubec était toujours sur sa trajectoire. Aurélien Marti (25e) ou Sami Niku (40e) peuvent en témoigner.

À dix secondes de la fin du tiers médian, Oksanen a chargé à la tête Vinzenz Rohrer. Après visionnage des images, les arbitres ont décidé de limiter la pénalité à deux minutes.

Deux buts en infériorité numérique

Une punition pas si anodine que cela puisque, à peine huit secondes après le début de la dernière période, le score affichait 0-2. Comme s'ils n'étaient pas prêts, les Vaudois ont été observateurs sur la combinaison entre Jesper Frödén et Denis Hollenstein.

Alors que la tension montait sur la glace et que les poings volaient, les Zurichois ont pris une troisième longueur d'avance, en power-play. À la manière d'un joueur de base-ball, Chris Baltisberger a parfaitement repris un puck qui flottait devant Connor Hughes (44e). C'en était trop pour Geoff Ward, qui a alors décidé de prendre son temps-mort.

Un choix, cette fois, payant puisqu'une poignée de minutes plus tard, Ken Jäger trompait enfin Simon Hrubec, en contre (47e). «Alors peut-être…», ont dû se dire certains supporters lausannois dans les gradins de la Vaudoise aréna.

Un but de Fribourg qui fait du bien

Et ils ont bien fait. Les bonnes nouvelles ont commencé à s'enchaîner. Dans un premier temps, un but de Fribourg à Rapperswil a fait du bien à la Vaudoise aréna en vue du top 6. Puis, alors que la cage était vide, Damien Riat a réduit la marque d'un puissant tir de la ligne bleue (59e). Avant que, à 16 secondes du terme, Iñaki Baragano envoie tout le monde en prolongation dans une patinoire qui versait dans l'euphorie. Sans réussite à 3 contre 3, c'est finalement aux tirs aux buts que Zurich s'est imposé.

Malgré le revers, les Vaudois possèdent huit points d'avance sur la septième place des Saint-Gallois. Avec encore quatre matches d'ici la fin de la saison, leur position dans le top 6 n'est pas encore assurée. Mais ils peuvent rester très sereins.