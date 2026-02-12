Gros changement dans le staff du LHC

Lors de la pause olympique, le Lausanne HC a décidé de procéder à un changement dans son staff. Peter Andersson est de retour aux côtés de Geoff Ward, alors que Rob Cookson quitte le navire.

Blick Sport

Alors que certains de ses joueurs sont engagés dans le tournoi olympique à l'image de Damien Riat, Ken Jäger ou Floran Douay, le LHC a annoncé des changements sur son banc. Peter Andersson est de retour aux côtés de Geoff Ward. Le coach suédois était parti au terme de la saison passée pour tenter sa chance à la tête du Västerås IK. Une expérience qui avait tourné court, le Scandinave étant remercié en janvier.

Peter Andersson ne sera pas resté au chômage bien longtemps. Il est désormais de retour à la Vaudoise aréna, dans le rôle de «associate coach». Il a signé un contrat jusqu'au terme de la saison 2027/28. «Peter connaît parfaitement l’environnement lausannois et l’ADN du groupe, écrit Lausanne dans son communiqué. Il a notamment participé aux deux dernières finales disputées par le LHC et a joué un rôle important dans la progression et la structuration de l’équipe durant cette période. Son exigence, sa connaissance du championnat suisse et sa proximité avec les joueurs constituent des atouts précieux pour la suite de notre projet sportif.»

Cela signifie également que Rob Cookson, assistant de Geoff Ward, doit faire ses valises. «Nous remercions sincèrement Rob pour son engagement, son professionnalisme et la qualité du travail accompli durant son passage à Lausanne.»

Actuellement sixième du championnat, le LHC est en bonne voie pour participer directement aux play-off à la fin de la saison régulière.