«On a rempli nos objectifs cette semaine»

Une lourde défaite et deux victoires. Ainsi s'achève la semaine de Genève-Servette, avec un beau succès en terres zurichoises ce samedi (4-2). À l'interview, Yorick Treille s'est montré satisfait de la semaine des Aigles, au moins d'un point de vue comptable.

Yorick Treille (à gauche) et Genève ont terminé leur semaine par une victoire à Zurich. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Lausanne, Fribourg et Zurich. Sur le papier, la semaine du GSHC s'annonçait compliqué face à trois bonnes (voire excellentes) équipes de National League. En sortir avec six points est un bon résultat comptable pour les Grenat, qui se retrouvent désormais à la deuxième place au classement, derrière l'intouchable HC Davos.

Si la manière n'y était pas du tout à la Vaudoise aréna (défaite cinglante 11-0), les Aigles ont aussi et surtout montré que ce faux pas n'allait pas leur couper les ailes, et qu'ils étaient totalement capables de se relever. Un état d'esprit qui a forcément plu à Yorick Treille, leur entraîneur. Interview dans les travées de la Swiss Life Arena, après une belle victoire face à Zurich (4-2).

Ma première question est volontairement un peu provocante. Mais est-ce une semaine réussie pour le GSHC?

Au niveau comptable, on a des objectifs à court terme, chaque semaine. Et on va dire qu'on les a remplis cette semaine.

C'est un match solide de votre part ce soir à Zurich. Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié chez ton équipe?

Je pense qu'il y a eu du sacrifice, une bonne énergie, ce qui résulte en une bonne victoire sur la route. C'est important d'apprendre à gagner ce type de match. Il y a plein de choses à régler, mais c'est une semaine qui a coûté beaucoup en énergie, aussi au niveau émotionnel. C'était bien de réagir ici, de finir cette semaine sur une bonne note.

On a l'impression que vous étiez un peu moins physiques que contre Fribourg. Est-ce que tu partages cet avis?

Oui, on a moins pu mettre la pression qu'on aime mettre quand on est à la maison. Il y avait peut-être un peu moins d'énergie sur cette semaine, mais le principal c'est ces trois points. Cette semaine est désormais derrière et on prépare la suivante.

Zurich n'avait pas perdu à domicile depuis février. Tu te rends compte de la grosse performance qu'a réalisée ton équipe ce soir?

Oui. On sait que notre dernière victoire ici remonte à deux saisons en arrière. On restait sur quatre défaites de suite en saison régulière. Zurich reste une référence dans notre ligue, donc on sait que c'est dur de venir gagner ici. Mais c'était aussi un Zurich très prenable, donc c'est bien qu'on ait ramassé ces points.