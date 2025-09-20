Genève-Servette renverse le champion en titre

La claque face à Lausanne mardi semble bien loin pour Genève-Servette. Les Grenat sont venus s'imposer ce samedi sur la glace de Zurich, champion de Suisse en titre (2-4). Un succès acquis grâce à un but à 5 contre 3.

Eric Schneller (à gauche) a inscrit son premier but avec Genève cette saison… pour son premier match. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Après deux derbys (dont un à oublier), Genève-Servette clôturait sa semaine par un gros déplacement à Zurich, double champion de Suisse en titre. Le but? Montrer le même visage que face à Fribourg jeudi (3-2), et surtout pas celui à Lausanne mardi (0-11).

Les Aigles le savaient et ils ont rapidement fait jeu égal avec Zurich. Ils se sont même créés la première occasion de la soirée, Luca Hischier tentant de tromper Simon Hrubec dans un angle très fermé (6e). Malheureusement pour les Grenat et pour la troisième fois de la semaine, ils concédaient l'ouverture du score après que Willy Riedi s'est porté à l'attaque et a trompé Stéphane Charlin entre les jambes. Un tir que le portier genevois aurait pu repousser (8e). Juste en dessous du score sur l'écran géant de la Swiss Life Arena, on pouvait voir qu'au niveau des tirs, cela semblait cruel: 1-4 pour les Genevois.

Le retour d'Eric Schneller

Pas abattu pour autant, le GSHC a pu repartir à l'attaque et égaliser de manière méritée. Avec les juniors élites depuis le début de la saison, Eric Schneller a profité de la suspension de Vili Saarijärvi pour être appelé avec la première équipe et… marqué son premier but. Son tir de la ligne bleue a été dévié par Dean Kukan et a trompé Simon Hrubec (12e).

Dans le deuxième tiers, que Genève a débuté en infériorité numérique, les deux équipes se sont neutralisées. Le box play grenat a été testé à plusieurs reprises dans ce tiers médian, mais a bien tenu le coup. Tout comme lors de la première pause, les hommes de Yorick Treille sont rentrés aux vestiaires à 4 contre 5.

Jan Rutta buteur décisif

Toujours solides, les Aigles ont à leur tour eu une belle occasion de prendre les devants. Pendant 1'15, ils allaient évoluer avec deux joueurs de plus sur la glace et le coach genevois en profitait pour demander un temps-mort. Un choix payant puisque, 63 secondes plus tard, Jan Rutta pouvait inscrire le 1-2 en faveur des Genevois. Même s'il fallait encore tenir face à l'impressionnante armada zurichoise, les Grenat avaient fait un gros pas vers les trois points. Et ils l'ont fait, bien aidé par le poteau de leur cage (Denis Malgin, 52e). Dans la cage vide, Jimmy Vesey a mis fin aux débats, même si petit coup de frayeur il y a eu, avec la réduction du score de Willy Riedi à 28 secondes de la fin du match. Sur le buzzer, Markus Granlund a scellé le score.

Ainsi s'achève cette semaine pleine de rebondissements pour le GSHC, qui décroche quand même six points face à trois grosses équipes de National League. La suite pour eux? Les réceptions d'Ambri et Rapperswil, puis un déplacement à Davos chez un leader toujours aussi impressionnant.