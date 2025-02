«On voit enfin la lumière au bout du tunnel»

Marc-Antoine Pouliot a été élu homme du match côté Genève. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Tout le monde a regagné son vestiaire respectif du côté de la BCF Arena. Les Fribourgeois la queue entre les jambes, les Genevois tout sourire après avoir glané les trois points ce samedi soir (1-4). Au moment où la porte se ferme, on peut entendre des cris de joie venant des joueurs des Aigles. Non, ils n'ont pas remporté une série de play-off ou un titre, mais ce succès leur fait énormément de bien au moral et au classement.

Surtout si l'on se souvient de la situation dans laquelle était Genève-Servette il y a quelques matches. «Oui, on peut regarder vers le haut mais, en même temps, le bas n'est pas très loin», rappelle Marc-Antoine Pouliot. Samedi soir, après la victoire en terres fribourgeoises, le GSHC, 12e, était à deux points des play-in, mais à cinq des play-out. Ces six unités glanées durant le week-end face à Ambri et Fribourg étaient donc plus que bienvenues. «Effectivement, même si on n'avait pas le choix», souligne le No 78 des Vernets.

«On joue mieux défensivement»

«Le moral va bien, même quand on perd, car c'est la vie, sourit Yorick Treille. Maintenant, il faut enchaîner les victoires car on a besoin de points.» Avec encore trois matches au compteur, Genève affronte Zoug (mardi) et Lugano (jeudi) à la maison, avant de se déplacer à Berne pour la dernière journée (samedi). «Il y aura beaucoup d'enjeu, surtout qu'on va jouer contre Lugano (ndlr: actuellement 13e), ajoute Marc-Antoine Pouliot. Mais si on évolue comme on sait le faire, on peut battre toutes les équipes.» Un discours que Genève doit désormais mettre en œuvre.

À Fribourg, là où Genève a bien joué, c'est sur le plan défensif. Les Dragons ont eu de la peine à se montrer réellement dangereux, ne tirant que 23 fois en direction des buts de Robert Mayer. «On joue mieux défensivement, estime également le Canado-Suisse. On ne se cache plus et on se rend compte que ça fonctionne quand on reste dans notre match.» Pour son entraîneur Yorick Treille, la victoire ce samedi est méritée.

Plus de peur que de mal pour Manninen

Du soulagement il y en a donc temporairement du côté des Grenat. «On voit enfin la lumière au bout du tunnel et on a une chance, s'exclame Marc-Antoine Pouliot. Désormais, place aux trois derniers matches, qu'on doit aussi impérativement gagner.»

Des rencontres que les Aigles pourront sans doute aborder avec Sakari Manninen dans leur rang. Le Top Scorer a reçu un puck au visage durant la rencontre et a dû filer aux vestiaires, la bouche en sang. «C'est plus de peur que de mal, souffle Yorick Treille. On est très heureux qu'il ait pu revenir.» Car dans la troisième période et malgré la douleur, le Finlandais a tenu sa place dans les rangs genevois. Une envie et une exemplarité qui a évidemment fait plaisir à ses coéquipiers: «C'est un vrai guerrier», souligne, admiratif, Marc-Antoine Pouliot.