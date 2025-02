Genève-Servette bat Ambri et peut toujours y croire

Grégory Beaud Journaliste Blick

Pour cette rencontre cruciale pour éviter le play-out de tous les dangers face à Ajoie, Sami Vatanen était de retour de blessure. Et après 90 secondes de jeu, on était légitimement en droit de se demander si c'était une si bonne nouvelle. Le No 45 des Vernets, totalement à côté de ses patins cette saison, a raté sa relance pour permettre à Ambri-Piotta de se retrouver en position idéale. Le match avait à peine commencé que les Aigles devaient déjà courir après le score à cause de Manix Landry (et Sami Vatanen).

Les hommes de Yorick Treille ont mieux terminé la période initiale et auraient probablement mérité d'égaliser avant la première pause. Maladroits, les Grenat ont en plus été malchanceux puisque Josh Jooris a trouvé le poteau à la 16e. Les fans du GSHC ont eu une première occasion de fêter durant la première pause lorsqu'un supporter a gagné 500 francs en marquant lors d'un jeu sur la glace. C'est peu.

Cette réussite a-t-elle inspirés les joueurs locaux? Tojours est-il qu'ils ont su profiter de l'indiscipline léventine pour inverser la tendance. C'est d'abord Theodor Lennström qui a pu égaliser d'un plomb de la ligne bleue (22e, 1-1) à 5 contre 4. C'est également en supériorité numérique que Markus Granlund a donné l'avantage à l'équipe locale (28e, 2-1). Comme si souvent cette saison, Genève-Servette a surtout tenu bon par ses joueurs étrangers.

Alors que le GSHC semblait avoir enfoncé le clou avec ce deuxième but, ce sont les Léventins qui sont revenus au score contre le cours du jeu. C'est Philippe Maillet qui a tapé un grand coup sur la tête des Aigles en profitant d'un Robert Mayer pas tout blanc en sur cette action. Le tir du Canadien d'Ambri ne paraissait de loin pas inarrêtable. Markus Granlund, lui, est inarrêtable. Le Finlandais a rattrapé la petite erreur de son gardien en redonnant l'avantage à ses couleurs dès la 44e minute sur une offrande de Dmytro Timashov (44e, 3-2).

Si Genève n'a pas eu de chance avec les montants durant 40 minutes (cinq tirs sur le cadre), la tendance s'est inversée à la 45e sur une nouvelle approximation de Robert Mayer. Mais l'essai de Miles Müller s'est écrasé dans l'angle du but genevois. Marc-Antoine Pouliot a assuré la victoire des pensionnaires des Vernets à la 57e minute (4-2). Une victoire qui leur a permis de préparer au mieux le derby face à Fribourg agendé samedi soir. Un nouveau match capital dans la course au play-in.