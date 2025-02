Genève gagne à Fribourg et poursuit sa remontée au classement

Genève-Servette s'est imposé à Fribourg (1-4) et voit le play-in se rapprocher petit à petit grâce à ce week-end à six points. Les Dragons, eux, ont réalisé une mauvaise opération dans la course au Top 6.

Marc-Antoine Pouliot a fait le break pour Genève à la 40e minute. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron est une machine bien huilée. On l'a vu depuis bientôt deux mois. Mais comment les Dragons réagissent-ils les soirs plus compliqués? Et, plus important encore, cette équipe a-t-elle les ressources pour s'en sortir au moment où les débats se tendent? En un sens, cette rencontre face à Genève-Servette a été une sorte de match de préparation aux play-off. Encore faut-il se qualifier, bien entendu.

Mais une scène (inquiétante) vient poser passablement de questions. Alors que Fribourg était mené 1-2 à moins de 30 secondes de la deuxième pause, Marcus Sörensen s'est dit victime d'une faute. Il l'a fait savoir aux arbitres et a gesticulé après avoir perdu sa canne, brisée. Au lieu de défendre, le Suédois a détalé au banc, laissant son équipe en infériorité numérique devant Reto Berra. Quelques instants plus tard, Marc-Antoine Pouliot marquait le 1-3. L'attitude du No 9 de la BCF Arena n'est pas acceptable et Lars Leuenberger le lui a sûrement fait remarquer durant la pause.

Toujours est-il que Fribourg Gottéron ne s'est jamais remis de ce break réalisé par les Grenat en toute fin de second tiers. Il faut dire que les Aigles ont livré une toute bonne performance à la BCF Arena, au lendemain d'un match moyen, mais remporté face à Ambri-Piotta. Mais comme souvent cette saison, ce se sont surtout les supériorités numériques qui ont permis au GSHC de marquer tout d'abord par Teemu Hartikainen (4e, 0-1), puis par Josh Jooris (34e, 1-2). C'est également en power-play que Jacob De La Rose avait pu égaliser à quelques secondes de la première pause (20e, 1-1). En toute fin de rencontre Teemu Hartikainen avait réglé l'affaire (56e, 1-4).

Ce résultat a des implications certaines pour les deux équipes qui voient les deux le play-in potentiellement se rapprocher. Mais tant Fribourg que Genève ne sont pas dans le même état d'esprit face à cette perspective. Les Dragons voient en effet leur matelas de sécurité se réduire face à Kloten, victorieux à Langnau ce samedi soir. Ils ne comptent plus que trois longueurs d'avance sur cette septième place à trois journées de la fin de la saison régulière.

Genève-Servette, de son côté, revient à deux longueurse la 10e place synonyme de qualification pour le play-in. Avec six points ce week-end, le scénario est idéal et les hommes de Yorick Treille ont leur destin en mains au moment d'accueillir successivement Zoug et Lugano avant une «finale» à Berne samedi prochain.