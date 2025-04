Selon leur passif, Fribourg a pris un avantage sur Lausanne

Pour la troisième fois de leur histoire commune en play-off, Fribourg et Lausanne ont eu besoin d'au moins deux prolongations pour se départager. Celui qui a remporté ces matches a toujours fini par remporter la série. Un bon signe pour les Dragons?

Julien Sprunger (tout à gauche) a inscrit le but de la victoire jeudi soir. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Et si Fribourg Gottéron avait gagné plus qu'un match ce jeudi soir à la Vaudoise aréna? Réponse officielle: non. Grâce de Julien Sprunger quasi quatre heures après le coup d'envoi, les Dragons n'ont remporté qu'un deuxième point dans sa demi-finale face à Lausanne HC. C'est tout. Sauf qu'un rapide retour en arrière sur le passif entre les deux formations en play-off peut laisser supposer qu'ils ont peut-être mis un coup au moral des Lions.

Pour cela, il faut du contexte. Au printemps 2022, Fribourgeois et Lausannois se sont affrontés en quarts de finale. Lors de l'acte III, les Dragons se sont imposés à la 105e minute de jeu, d'un but de l'improbable Philippe Furrer. Derrière, Lausanne ne s'est jamais relevé de cette déconvenue et s'est incliné en cinq matches dans ces play-off.

L'année dernière, rebelote mais dans l'autre sens. En demi-finale, les Vaudois ont accueilli les Fribourgeois lors de l'acte II alors qu'ils étaient menés 1-0 dans la série. Jason Fuchs a délivré tout le monde à la 107e minute de jeu. Par la suite, Gottéron a perdu tous les duels et le LHC a vécu sa première finale de son histoire.

«Il ne faut pas se concentrer sur le passé»

Même si là, le but du capitaine des Dragons est parvenu avant la 100e minute (94e), il sera intéressant de voir, dès ce samedi soir, si le LHC est touché mentalement. Jason Fuchs, héros en 2024 et qui était sur la glace il y a trois ans, a forcément répondu après le match jeudi soir par la négative.

«Si on gagne le prochain match, on remet les pendules à zéro, prévient le No 14. Il ne faut pas se concentrer sur le passé, car chaque série et chaque année sont différentes.» Par contre, ce qui ne change pas, c'est l'état d'épuisement après un tel marathon. Si l'année passée, Jason Fuchs avait eu besoin de s'asseoir sur le banc pour répondre à nos questions, cette fois il a dû se précipiter aux vestiaires pour enlever ses patins.

Par contre, Lausanne a déjà prouvé qu'une défaite après deux prolongations ne l'achevait pas. En 2024 toujours, les Lions avaient perdu l'acte I en quarts de finale face à Davos dans ce scénario, avant de remporter la série en 7 matches.

À quoi s'attendre de la part du LHC?

Par contre, si l'on regarde de manière globale en prenant les quatre matches les plus longs de l'histoire, l'équipe qui s'est imposée lors des prolongations a fini par remporter la série. Il n'y a que Rapperswil et Kloten (5e rencontre la plus longue) qui déjouent les pronostics, les Saint-Gallois réussissant à retourner la vapeur après la défaite.

Bien sûr, la partie de jeudi soir n'a pas été aussi tardive. Et Lausanne a longtemps eu le match en main. À voir à quel point cela pourra impacter le mental des Lions ce samedi à la BCF Arena (20h, en direct sur Blick).