«On s’est dit qu’il fallait tous donner 5% de plus»

Le capitaine de Fribourg Gottéron a inscrit le but décisif lors de l'acte III de la demi-finale romande face au Lausanne HC. Julien Sprunger est revenu sur son but et sur cette rencontre maîtrisée par son équipe.

Julien Sprunger a marqué le but décisif en fin de deuxième prolongation. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Sur un débordement de Ryan Gunderson, Julien Sprunger s'est retrouvé seul dans le slot. Son premier envoi a terminé sa course contre le plexiglas. Mais le flair du chasseur de buts l'a fait bondir pour placer le puck entre le casque et l'épaule de Kevin Pasche pour inscrire le 2-3 décisif. Il était presque minuit lorsque le capitaine des Dragons a mis un terme à la rencontre. On était déjà vendredi lorsqu'il s'est présenté aux interviews.

Julien, comment on se sent après une victoire en double prolongation et un but décisif?

C'est magnifique. On revient de loin. On n’a peut-être pas super bien commencé ce match. On est mené 2-0, mais je pense qu’au final, la victoire est quand même méritée. On a montré un visage, à partir du deuxième tiers, beaucoup plus offensif, beaucoup plus solide. On s’est créé énormément d’occasions, on a été beaucoup vers l’avant, on a été solide défensivement aussi. Sur l’ensemble, on a vraiment mérité cette victoire ici à Lausanne.

Et c’est toi qui marques le but décisif. Le capitaine qui délivre son équipe, c’est un symbole fort?

Ça fait toujours plaisir de trouver le chemin des filets comme ça en prolongation. Après, je crois que c’est à l’image de notre équipe. Depuis le début des play-off, c'est tous les soirs un autre joueur qui est décisif. On voit Rathgeb qui marque à quelques secondes de la fin du match, qui nous remet à 2-2. On a eu une nouvelle difficile ce matin avec l’absence de Lucas Wallmark jusqu’à la fin de la saison. On s’est dit qu’il fallait qu’on travaille en équipe, qu’on donne chacun 5% de plus. Je crois que ça a été le mot d’ordre et on l’a vu tout au long de la soirée.

Deuxième victoire ici. L’extérieur réussit mieux à Fribourg?

On doit utiliser cet avantage de la glace, de gagner à Fribourg. On sait que ce n’est pas facile de gagner ici. On l’a fait deux fois maintenant, donc on sait qu’on s’est mis dans une bonne position. À nous de confirmer à la maison. Je crois que c’est aussi le mot d’ordre: c’est qu’on joue un match numéro 3, un match numéro 7, une prolongation, une première période, c’est un peu égal. On se concentre vraiment sur notre jeu, sur notre système, sur notre base. Je crois qu’on a montré une très grosse solidité mentale ce soir.

Tu es le seul à lever les bras tout de suite sur le but. À quel moment tu vois que le puck est au fond?

Tout de suite, mais j'étais assez bien placé (rires). J’ai loupé le premier shoot. Je sais pas s’il était touché, il rebondit, et ensuite voilà… ça va tellement vite que tu vois un trou, tu essaies, tu shoots, et ça touche son casque. Donc assez rapidement, j’ai vu que le puck était dedans.

Tu avais déjà eu une grosse occasion pendant la prolongation. Tu te dis quoi à ce moment-là? T’es frustré?

Non, pas vraiment. On était très sereins. J’ai eu une grosse occasion, mais il y en a eu d’autres. On a des deux contre un, on a eu des chances de marquer aussi. Mais on a aussi réussi à tuer aussi trois pénalités durant les prolongations. On est resté calmes.

C’est ton but le plus tardif en carrière?

C’est possible, oui. C’est bien possible. Il faut toujours une première à tout, tu vois. Ce n'est jamais trop tard (rires).

Comment l'équipe a-t-elle réagi à l'annonce dans la journée de la fin de saison de Wallmark?

Ce matin, il l’a annoncé à toute l’équipe dans le vestiaire. C’est clair que ça met un petit coup au moral, une petite gifle à tout le monde. On sait que c’est un joueur hyper important qui a été incroyable toute la saison. Devoir se passer de lui, c’est compliqué. Mais après, je crois qu’on a tout de suite senti que ça n’allait pas être un problème dans l’alignement. Linden (ndlr Vey) a pris sa place, Dan (ndlr Ljunggren) a pris la place à Linden. Et puis voilà. Une fois qu’on a commencé à jouer, ça n’a pas vraiment été un souci.