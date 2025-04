Julien Sprunger en héros, le box play fribourgeois aussi

Julien Sprunger a inscrit le but de la victoire à 23h58. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Julien Sprunger

Photo: keystone-sda.ch

À 23h58, Julien Sprunger a décidé qu'il était temps d'envoyer tout le monde au lit. Le capitaine fribourgeois a pris son propre rebond à la 94e minute de jeu et a trouvé la lucarne de Kevin Pasche. Pour le joueur de 39 ans, une telle performance force le respect. Était-ce le but le plus tardif de sa carrière? «C'est bien possible. Il faut toujours une première à tout, tu vois. Ce n'est jamais trop tard», a-t-il rigolé avec les journalistes après la rencontre.

De manière globale, Julien Sprunger réalise d'excellents play-off cette saison. À Lausanne, il a déjà inscrit son troisième but et semble garder un bon cap. Lui qui a déjà inscrit une réussite lors de l'acte I à la Vaudoise aréna sera peut-être mieux gardé par les défenseurs lausannois lors du prochain match.

⭐⭐ Ryan Gunderson

Photo: Pius Koller

Offensivement, le défenseur américain a fait plus que le travail. Auteur de deux assists ce jeudi soir, c'est lui qui entre parfaitement dans la zone et amène l'action du but en prolongation. Ryan Gunderson a également été solide de l'autre côté de la glace, comme toute l'arrière-garde de Gottéron.

Car si Ryan Gunderson est le nom qui ressort, il faut obligatoirement mettre en évidence le très bon travail du box play fribourgeois lors de cette rencontre. À trois reprises en prolongation, les Dragons se sont retrouvés avec un homme de moins sur la glace mais ils ont tenu le choc. «Il faut continuer sur cette lancée», souligne Dave Sutter à propos du jeu en infériorité numérique.

⭐ Tim Bozon

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Comme bien souvent depuis le début de ces play-off, c'est le No 94 qui a été le meilleur Lausannois sur la glace. Et ce même s'il a été forcé d'être séparé rapidement d'un de ses coéquipiers de ligne, Michael Raffl.

Tim Bozon a tenté de tromper à plusieurs reprises Reto Berra, après par exemple une très belle feinte (29e) ou un tir puissant (33e). Mais à chaque fois, le portier fribourgeois se montrait impérial face au Français à licence suisse.

Le flop: Ahti Oksanen

Photo: Getty Images

Le Finlandais vit des play-off très compliqués. Certes, il a inscrit un point lors de cet acte III mais aurait dû faire bien plus. Déjà, à cinq secondes de la première pause. Parti en contre en compagnie de Ken Jäger, Ahti Oksanen n'est pas parvenu à rabattre convenablement le puck. Une occasion en or manquée par les Lausannois.

Mais surtout, c'est pour son raté alors que Reto Berra avait déserté ses filets que le No 29 peut se mordre les doigts. Alors qu'il avait la cage vide devant lui, Ahti Oksanen a trouvé la canne de Marcus Sörensen – auteur d'un magnifique retour (avec l'aide de Yannick Rathgeb). Au lieu de voir le score passer à 3-1, les Lausannois ont vu Gottéron revenir, avant de s'incliner en prolongation. Prolongation durant laquelle, «cerise sur le gâteau», le Finlandais s'est fait coucher par un coup de poing de Dave Sutter. Une soirée à oublier définitivement pour lui.