Pour éviter une cage vide, Yannick Rathgeb a joué au plus malin en propulsant son coéquipier, Marcus Sörensen, à la poursuite d'un Lausannois. Quelques secondes plus tard, ce même Rathgeb égalisait.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bien avant le but décisif de Julien Sprunger lors de la deuxième prolongation, il s'était passé bien des choses lors de la fin du temps réglementaire. La bousculade entre Christoph Bertschy et Kevin Pasche a évidemment fait beaucoup parler. Les arbitres auraient-ils dû interrompre le jeu? C'est bien possible. Mais Geoff Ward n'a pas voulu trop s'attarder sur cette scène. «Comme le puck est ressorti, on ne peut de toute façon rien changer», a remarqué le coach du Lausanne HC.

Entre cette scène et le 2-2 de Yannick Rathgeb, les Lausannois auraient tout à fait pu plier l'affaire et remporter ce troisième acte. Sur un puck contré par la défense, Ahti Oksanen est parti en contre alors que Reto Berra avait déserté sa cage. Marcus Sörensen et Yannick Rathgeb sont partis à sa poursuite. Mais c'est le Suédois qui a semblé donner les coups de patins les plus appuyés pour fondre sur l'ailier finlandais et empêcher qu'il ne marque dans la cage vide. Une poignée de secondes plus tard, Yannick Rathgeb marquait le 2-2.

Mais comment Marcus Sörensen a-t-il bien pu effectuer un backcheck aussi incroyable lui qui, il ne faut pas se mentir, n'est pas toujours l'employé du mois au moment où le repli défensif est au programme? Au premier abord, on pourrait croire que Yannick Rathgeb coupe son effort. Mais le No 27 a décidé de propulser son coéquipier avec sa canne pour lui permettre de rattraper Ahti Oksanen in extremis, comme le montrent les images au sommet de cet article.

Le joueur nordique de la Vaudoise aréna aurait-il fait trembler les filets s'il n'avait pas eu le retour de la fusée Sörensen? Impossible à dire puisqu'il se situait dans une position excentrée. Mais la probabilité était tout de même grande.

Après cette soirée qui a vu Fribourg égaliser en revenant de nulle part, les Fribourgeois retiendront sans doute le but égalisateur de Yannick Rathgeb et celui de la victoire signé Julien Sprunger. Mais ce coup de génie défensif du No 27 n'a pas forcément moins de valeur au moment de l'addition finale.