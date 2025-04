Dominateur, Zurich prend déjà l'avantage face à Lausanne

Sven Andrighetto a inscrit le troisième de la soirée. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

La Vaudoise aréna était prête ce mardi à vivre sa deuxième finale de rang. Pour l'occasion, le LHC avait décidé d'inviter la guette à proclamer l'heure de la finale, ainsi que la rappeuse La Gale afin de performer son tube «Lausannois» avant l'hymne nationale suisse. Même c'est avec une poignée de minutes de retard que le coup d'envoi de cet affrontement entre Lausanne et Zurich a été donné.

Sauf qu'après 20 minutes, tout suspense était déjà éteint – les visiteurs montrant leur incroyable supériorité sur les Lions du Léman. D'emblée, les Vaudois ont été mis au courant que leurs adversaires n'étaient pas là pour faire de la figuration, à l'image de ce tir dans la mitaine de Denis Malgin (29 secondes). Et même si le LHC a bien tenté d'obtenir quelques demi-occasions, il n'a pas su inquiéter Simon Hrubec.

C'est tout logiquement que les Zurich Lions ont ouvert la marque. Alors qu'une pénalité différée était en cours pour Lausanne, Denis Malgin a été plus rapide que Dominik Kahun pour récupérer la rondelle. Le No 62 a ensuite facilement éliminé Brendan Perlini pour ajuster le filet de Kevin Pasche. Déjà, le Zurichois montrait toute sa classe sur l'ouverture du score (12e).

Sven Andrighetto met fin au débat

Par la suite, le LHC s'est à nouveau retrouvé avec un homme de moins sur la glace, la faute à un engagement illégal de Ken Jäger. Après que ni Théo Rochette, ni David Sklenicka ne sont parvenus à dégager la rondelle, Denis Malgin s'est cette fois transformé en passeur, décalant parfaitement Derek Grant qui a trouvé le haut du filet lausannois (13e). En l'espace de 61 secondes, la messe était pratiquement dite. Le troisième aurait même pu tomber de la canne de Sven Andrighetto (15e), mais le lancer était repoussé de l'épaule par Kevin Pasche.

Peu importe pour le Zurichois qui, 18 minutes plus tard, a pris sa revanche. Alors que Lausanne tentait de revenir dans cette rencontre, qu'il avait un bon temps-fort et que la patinoire donnait de la voix, Antti Suomela a perdu le puck à la suite d'un contact avec un arbitre. Sur le contre qui a suivi, Sven Andrighetto a éliminé d'une bien belle manière Andrea Glauser avant d'allumer (33e). Et par la même occasion, le No 10 mettait fin au débat.

Lausanne va-t-il montrer un autre visage?

Le troisième tiers a débuté avec un power-play de l'espoir pour Lausanne – sauf qu'il n'est pas parvenu à le concrétiser. Rebelote quelques instants plus tard, avec une nouvelle pénalité contre Zurich. Mais rien n'y a fait et le LHC n'a pas réussi à tromper Simon Hrubec de toute la soirée, même en évoluant une dernière fois à 5 contre 4.

Contrairement à l'année passée, Lausanne s'incline donc à domicile et va devoir faire preuve de résilience pour aller s'imposer à la Swiss Life Arena. Durant ces play-off, on a vu que les Vaudois étaient capables de se sortir de situations où ils étaient dos au mur. Mais face à cette équipe de Zurich, il va falloir montrer un meilleur visage. Et rapidement, puisque l'acte II a déjà lieu ce jeudi, à Altstetten.