Les pronostics de nos journalistes pour Lausanne-Zurich

La finale 2025 débute ce mardi soir avec un nouvel affrontement entre Lausanne et Zurich. Comme bien souvent, nos deux journalistes ne sont pas du même avis et ne parient pas sur les mêmes Lions.

Qui de Lausanne ou Zurich va remporter le titre cette année? Photo: Getty Images

Grégory Beaud, Lausanne (4-3)

Photo: Getty Images

Une année pour apprendre et une année pour gagner. Cette saison, le Lausanne HC peut se dire que l’expérience accumulée la saison dernière pourrait faire la différence aujourd’hui face aux Zurich Lions. Les Vaudois ont une équipe plus rapide que la saison dernière et un rien moins physique. Est-ce que le virage pris par John Fust en vue de cette saison sera payant? C’est ce que je pense.

Ce d’autant plus que les Lions lémaniques ont remporté brillamment la saison régulière et ont pu préparer de manière méticuleuse les séries éliminatoires. Si l’on se souvient de la finale de 2024, l’équipe à domicile s’est imposé lors des sept matches avec, à la clé, un titre pour Zurich. Et si, cette année, c’était le bon moment pour le Lausanne HC de fêter le titre au soir de l’acte VII de cette finale entre Lions?

Matthias Davet, Zurich (2-4)

Photo: keystone-sda.ch

Cette fois, la montagne à gravir s'annonce trop haute pour le Lausanne HC. Même Geoff Ward l'a avoué la veille du match: «Zurich n'a aucune faiblesse.» Ces Lions du Léman, qui ont montré lors des quarts et des demies qu'ils avaient leurs limites, ne devraient pas tenir le choc face à leurs homologues de la Limmat. Physiquement déjà. Car avec 14 matches (15,5 si on rajoute les prolongations) joués jusqu'à présent, les Vaudois n'ont pas été ménagés. Les organismes ont été touchés et la liste des blessés continue de se rallonger, au lieu de diminuer. Sans plusieurs de ses leaders (Raffl, Bozon, Heldner), le LHC aura du mal à régater.

Surtout qu'en face, il y a une machine à gagner. Si l'on pouvait douter des Zurichois après la prise de pouvoir de Marco Bayer, ils ont prouvé que rien ou presque n'avait changé. Victorieux en Champions Hockey League, les pensionnaires de la Swiss Life Arena n'ont laissé que des miettes à Kloten et Davos en play-off. Avec un effectif quasi complet, un gardien toujours aussi solide et des individualités redoutables, je vois bien Zurich remporter un deuxième titre de rang.