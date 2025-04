Qui est le joueur de National League le plus titré du moment? Un indice: il joue pour Zurich, et il vient de remporter trois titres en quatre ans. Il espère bien soulever son quatrième trophée dans les prochains jours et donc frustrer son futur employeur, le LHC!

1/6 Yannick Zehnder sait comment gagner des titres. Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

Soulever des trophées est presque devenu une habitude pour Yannick Zehnder (27 ans). Pourtant, lui-même l’assure: «On ne s’y habitue jamais. Ce genre d’émotion est inépuisable.» Sacré champion avec Zoug en 2021 et 2022, puis avec les ZSC Lions en 2024, l’attaquant pourrait à nouveau triompher en 2025, en cas de victoire en finale des play-off face à Lausanne.

En février, il a également soulevé la Champions League. Aucun autre joueur en Suisse n’affiche un tel palmarès. Depuis 2020, seul Genève-Servette est parvenu à remporter des titres (champion en 2023, vainqueur de la Champions League en 2024)... sans compter Yannick Zehnder dans ses rangs. «À chaque fois, on se dit qu’il faut savourer, car ce sera peut-être la dernière. Je ressens surtout une immense gratitude», confie le joueur à propos de sa carrière déjà bien remplie.

Les titres de Yannick Zehnder ont tous un point commun: ils ont été conquis au sein d’équipes riches en stars, que ce soit à Zoug ou à Zurich. Mais l’ailier a toujours joué un rôle clé dans la profondeur des effectifs. «Nous avions partout une structure solide et des joueurs exceptionnels, ce qui est indispensable. Mais nous avons aussi toujours pu compter sur quatre lignes capables de faire la différence», explique-t-il.

La saison 2023/24 – sa première sous les couleurs du «Z» – n’a pas toujours été simple. L’effectif zurichois était peut-être un peu trop fourni, et avec très peu de blessés, Yannick Zehnder a dû se contenter de rôles secondaires, voire de quelques passages en tribune. Mais cette saison, tout a changé : le Zougois a nettement haussé son rendement offensif, passant de 15 à 25 points.

Il va justement être transféré à Lausanne

«La saison dernière aussi, j’ai pris énormément de plaisir à gagner le titre de champion. On avait tous le sentiment d’avoir apporté quelque chose, que chacun était indispensable – et c’est exactement ce qui s’est passé. Dans les play-off, la question individuelle passe au second plan», assure Yannick Zehnder.

Cette saison, forcément, le plaisir est encore plus grand. Avec davantage de temps de glace et un rôle plus offensif, notamment aux côtés des étrangers Jesper Frödén et Juha Lammikko, l’attaquant suisse s’épanouit: «On se complète vraiment bien.»

Malgré cette dynamique positive, le «collectionneur de trophées» quittera Zurich à la fin de la saison pour rejoindre... Lausanne, son adversaire en finale. «J’ai mes raisons, mais ce n’est pas le moment d’en parler. Je suis entièrement concentré sur cette finale. On en reparlera après», glisse le futur Lion du LHC.

Pas encore de contact avec son futur club

Le fait que la lutte pour le titre se déroule contre son futur club ne la rend pas plus spéciale pour lui. «Actuellement, je n'ai pas encore de grands contacts avec Lausanne et je n'ai pas encore établi de lien avec mes futurs coéquipiers. Que l'adversaire de la finale soit Lausanne ou Fribourg ne fait donc pas une grande différence pour moi - je veux gagner avec Zurich», souligne-t-il.

Mais il n'aurait bien sûr rien contre le fait de continuer à être toujours au bon endroit au bon moment, de remporter une nouvelle fois le championnat avec Zurich en guise d'adieu, puis avec Lausanne à partir de la saison prochaine. «Ce serait l'objectif et le rêve», dit Yannick Zehnder avec un sourire.