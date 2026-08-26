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Une saison exceptionnelle
Gottéron bat tous les records sur le plan financier

Fribourg-Gottéron célèbre une saison historique: le club, champion de Suisse pour la première fois, a joué 102 matches à guichets fermés d'affilée et réalisé un chiffre d'affaires record de plus de 40 millions de francs.
Publié: il y a 12 minutes
Gottéron se porte extrêmement bien.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Fribourg-Gottéron a tenu son assemblée générale dans l'euphorie: la saison dernière, marquée par le premier titre de champion de l'histoire du club, a été remarquable à tous les points de vue.

Les Dragons suscitent un engouement incroyable. Ils ont joué 102 matches consécutifs à guichets fermés dans leur patinoire. Près de 30'000 fans ont accueilli l'équipe devant la BCF Arena à son retour de Davos après l'acte VII de la finale, et la parade qui a suivi deux jours plus tard s'est tenue devant une foule immense estimée à 80'000 personnes.

Cet enthousiasme se retrouve au niveau financier, a relevé le club sur son site internet. Pour la première fois, le chiffre d'affaires du club a dépassé les 40 millions de francs, avec un bénéfice de plus d'un million. Le merchandising a aussi atteint des records, ainsi que la présence des Dragons sur les réseaux sociaux.

C'est dans cet état d'esprit euphorique qu'Yvan Haymoz a été élu à la présidence du conseil d'administration. Il succède à Hubert Waeber, qui a tenu le poste durant sept ans. Celui-ci a été nommé président d'honneur en remerciement de son investissement et de son parcours.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
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