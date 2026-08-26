Gottéron bat tous les records sur le plan financier

Fribourg-Gottéron célèbre une saison historique: le club, champion de Suisse pour la première fois, a joué 102 matches à guichets fermés d'affilée et réalisé un chiffre d'affaires record de plus de 40 millions de francs.

ATS Agence télégraphique suisse

Fribourg-Gottéron a tenu son assemblée générale dans l'euphorie: la saison dernière, marquée par le premier titre de champion de l'histoire du club, a été remarquable à tous les points de vue.

Les Dragons suscitent un engouement incroyable. Ils ont joué 102 matches consécutifs à guichets fermés dans leur patinoire. Près de 30'000 fans ont accueilli l'équipe devant la BCF Arena à son retour de Davos après l'acte VII de la finale, et la parade qui a suivi deux jours plus tard s'est tenue devant une foule immense estimée à 80'000 personnes.

Cet enthousiasme se retrouve au niveau financier, a relevé le club sur son site internet. Pour la première fois, le chiffre d'affaires du club a dépassé les 40 millions de francs, avec un bénéfice de plus d'un million. Le merchandising a aussi atteint des records, ainsi que la présence des Dragons sur les réseaux sociaux.

C'est dans cet état d'esprit euphorique qu'Yvan Haymoz a été élu à la présidence du conseil d'administration. Il succède à Hubert Waeber, qui a tenu le poste durant sept ans. Celui-ci a été nommé président d'honneur en remerciement de son investissement et de son parcours.