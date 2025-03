Lucas Wallmark a inscrit le but de la victoire Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Bonne nuit. Enfin... Bonne matinée.» Au moment de prendre congé des journalistes, Lucas Wallmark rigole. Il faut dire qu'il était passé minuit lorsque le Suédois a terminé de répondre aux questions devant la porte du vestiaire de la PostFinance Arena. La majorité de ses coéquipiers avait déjà rejoint le bus de l'équipe et certains n'auraient probablement pas eu sa patience. Même si le Suédois, buteur lors de la prolongation, s'est un tout petit peu fait désirer, il n'a pas esquivé la case interview. «C'était une longue soirée, n'est-ce pas?», a rigolé le jovial Scandinave à son arrivée.

Certes. Mais si la soirée ne s'est pas éternisée davantage, c'est pourtant grâce à lui. «Est-ce que j'ai déjà marqué un but en double prolongation? Non, je ne crois pas. Je n'ai de toute façon pas disputée tellement de rencontres qui durent autant. Il y a eu celle de la saison passée perdue contre Lausanne, mais sinon je ne me souviens pas forcément. Je crois que c'est une première pour moi.»

Ce but, il le doit au travail préparatoire de Marcus Sörensen et a l'opportunisme de Sandro Schmid. Le trio offensif a fait très forte impression lors de ce premier match malgré une opposition des plus rudes. Ils se sont souvent retrouvés face à la ligne de Miro Aaltonen et Waltteri Merelä. «Pour tout dire, je n'y ai pas prêté trop attention, admet-il. Nous savions que nous allions affronter une bonne équipe avec de bons joueurs quoi qu'il arrive.»

Vainqueur de 17 engagements sur 29 (58%), Lucas Wallmark a également récupéré un grand nombre de rondelles en zone défensive et sans cesse fait les bons choix en transition. Un apport capital lorsqu'il fallait faire le dos rond contre la pression adverse. «Nous pouvons être satisfaits de ce premier match, mais cela ne doit pas changer notre état d'esprit pour autant. L'important est désormais de bien nous reposer et de bien dormir pour préparer au mieux la rencontre de dimanche.»

Si la décision est comme souvent venue de la première ligne, il y a toutefois eu une différence lors de ce succès à Berne. La quatrième triplette a inscrit le 0-1 et un défenseur, Dave Sutter, a marqué le 1-2. «Kevin Nicolet et la quatrième ligne ont vraiment été très bons, poursuit le Suédois. Ils n'ont peut-être pas eu beaucoup de réussite en saison régulière, mais cela fait d'autant plaisir de les voir marquer. Ils ont mérité ce but.» Et Lucas Wallmark une bonne nuit de repos. Comme ses coéquipiers qui l'attendaient dans le bus.