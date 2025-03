Fribourg Gottéron s'impose au bout du suspense

Le premier acte de la série entre Berne et Fribourg a tenu toutes ses promesses. Ce sont finalement les Fribourgeois qui se sont imposés lors de la deuxième prolongation. Le but décisif a été inscrit par Wallmark.

Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Une chose paraissait certaine avant ce premier acte des quarts de finale: les joueurs de Berne allaient venir «comme des avions» en début de match. Et on n'a pas été déçus. S'ils n'ont créé qu'un minimum d'actions dangereuses, les Ours ont mis constamment les Dragons sous pression durant les dix premières minutes. Si bien qu'on en aurait oublié la présence de Philip Wüthrich devant le filet à la place d'Adam Reideborn. Ce n'est qu'après une dizaine de minutes que l'on a assisté à la première incursion à moitié sérieuse des Fribourgeois par Marcus Sörensen.

Cette action a eu le don de lancer le match et Kevin Nicolet, d'une déviation involontaire du patin, a pu ouvrir la marque peu après (0-1, 11e). L'équipe locale, favorite de cette série, a pu égaliser en fin de période initiale par Miro Aaltonen. Le Finlandais a fait parler la poudre en supériorité numérique (20e, 1-1). Alors que l'on semblait se diriger vers un score de parité après 20 minutes, Lukas Wallmark a répondu également avec un homme de plus sur la glace, 43 secondes après l'égalisation du SCB (20e, 1-2). Un avantage tout de même heureux pour les Dragons qui n'ont tiré que quatre fois en direction du but adverse.

La pression des joueurs de la capitale a été plus intense aux alentours de la mi-match. Reto Berra a réalisé un gros arrêt sur Marc Marchon (27e) et un miracle sur Tristan Scherwey (30e). Quelques secondes après son plongeon désespéré, le dernier rempart zurichois de Fribourg a été bien malheureux. Un tir dévié par le genou de Dave Sutter a terminé sa course dans son but (30e, 2-2). Trois minutes plus tard, le facteur chance s'est immédiatement rééquilibré. Les visiteurs auraient pu tout perdre sur un contre très rapide du SCB. Mais Victor Ejdsell n'a trouvé que la base du poteau de Gottéron.

Déjà buteurs au meilleur des moments lors du premier tiers, les hommes de Lars Leuenberger ont récidivé avant le second thé par... Dave Sutter (39e, 2-3). Le défenseur a profité d'un joli travail préparatoire de Sandro Schmid pour redonner l'avantage à son équipe. Copieusement dominé par moments, Fribourg Gottéron a su tenir bon et profiter de la fébrilité de Philip Wüthrich devant son filet pour mener après deux périodes.

Lors de l'ultime tiers-temps, Fribourg Gottéron a rapidement écopé de deux minutes de pénalité pour une faute en zone offensive de Sandro Schmid. Sur la supériorité numérique, Waltteri Merelä a dévié le puck dans la lucarne de la hanche à la suite d'un tir de Romain Loeffel (45e, 3-3). Comme sur le 2-2, Reto Berra n'a pas été en veine. À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Marcus Sörensen a pu partir en contre. L'artiste suédois n'a toutefois pas pu marquer dans un angle très fermé. Ce même Sörensen a testé les réflexes de Wüthrich trois minutes plus tard (53e), sans pour autant tromper le gardien du SCB.

La rencontre s'est finalement jouée en prolongation est Austin Czarnik est passé tout proche du but décisif dès la 63e minute, mais Reto Berra a tenu bon. Il a ensuite été sauvé par la transversale sur une déviation de Thierry Schild (68e). Linden Vey a également touché un montant pour Fribourg (76e) La réussite décisive a finalement été inscrite par Lukas Wallmark après 89 minutes de jeu lors de la deuxième prolongation. L'acte II aura lieu ce jeudi déjà. À voir si ce match disputé au bout du suspense aura une incidence sur cette série qui part sur de très bonnes bases.