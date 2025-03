Un trio magique permet à Fribourg de prendre l'avantage

Dave Sutter (au centre) a aidé Fribourg à s'imposer. Photo: keystone-sda.ch

Il a fallu attendre 23h39 pour que la décision n'intervienne lors de ce premier match de la série entre Berne et Fribourg. Et ce sont les Dragons qui ont remporté cet acte I grâce à une première ligne de feu et un but décisif de Lucas Wallmark au bout du suspense. Si les visiteurs auraient mérité de s'imposer lors du temps réglementaire, ils ont été bien payés de trouver la faille lors de la deuxième prolongation après avoir dû subir la pression adverse. Retour sur cette soirée en quelques points clés.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Quel match de la part du No 73 des Dragons. On a tendance à très souvent parler de ses compagnons de ligne que sont Lucas Wallmark et Marcus Sörensen. Mais dans la capitale, c'est Sandro Schmid qui a été le plus en vue. Inspiré offensivement et responsable défensivement, le Fribourgeois a été flamboyant dans la capitale. Il a été récompensé avec deux assists dont celui de la victoire lors du but de Wallmark.

⭐⭐

Impossible de ne pas donner une mention à celui qui a marqué le but de la victoire dans cette rencontre à rallonge. Le meilleur compteur des Dragons a sans cesse faire preuve d'intelligence sur la glace. Une gestion de la rondelle sans pareille mesure et une animation offensive qui a gêné le CP Berne. Un tout gros match de la part de Lucas Wallmark pour cette première rencontre de la série.

⭐

Derrière le marathonien Ryan Gunderson (32 minutes de jeu), le No 27 a été parmi les défenseurs les plus utilisés par Lars Leueneberger. Et il a su profiter de son temps de glace pour aider son équipe offensivement sans perdre de vue pour autant son travail autour de Reto Berra. Lorsque Yannick Rathgeb ose se projeter vers l'avant, les résultats sont souvent probants. S'il n'a pas été en réussite dans la capitale avec zéro point à son compteur, il aurait probablement mérité mieux.

L'action de la soirée

Passe dans le dos de Marcus Sörensen, reprise de Sandro Schmid et rebond victorieux de Lucas Wallmark. En un instant, la première ligne des Dragons a climatisé la PostFinance Arena. En un rien de temps, les trois hommes se sont associés pour offrir le premier point à leur équipe autour d'un Philip Wüthrich bien esseulé.

L'info de la soirée

Vendredi matin, on se demandait qui serait titularisé devant le filet bernois. C'est donc Wüthrich qui a été envoyé au combat par Jussi Tapola. Le portier de 28 ans n'a de loin pas été dominant lors de cette rencontre, si bien que la question de savoir si le coach va changer son fusil d'épaule est pertinente après cet Acte I.

Le flop du match

Waltteri Merelä a certes marqué un but pour égaliser à 3-3 en supériorité numérique. Mais le Finlandais a également perdu un puck de manière assez incompréhensible lors de la prolongation. C'est lui qui a donné la rondelle à Marcus Sörensen alors que ses coéquipiers tentaient de partir en contre. Trois secondes plus tard, le puck était au fond du but bernois et Waltteri Merelä sortait de la glace la tête basse. On n'est pas habitué à le voir commettre ce genre d'erreurs.

La phrase de la soirée

« Nous savions que nous avions besoin de cette discipline, car nous affrontions une très bonne équipe avec une grande puissance offensive. Lars Leuenberger, entraîneur de Fribourg Gottéron. »

L'image de la soirée

C'est la saison des premières pour Kevin Nicolet (à dr.). Premier but avec Fribourg Gottéron. Premier but à la Coupe Spengler et désormais premier but en play-off. Le jeune attaquant a ouvert la marque... du patin. Une déviation involontaire lors du premier tiers-temps qui a mis son équipe sur le chemin du succès. «On sait que les buts ne doivent pas forcément être jolis, a-t-il souri après la rencontre. Je voulais juste aller me placer devant le but et j'ai un peu de chance que le puck me frappe.»

Cette réussite vient récompenser une quatrième ligne qui a été très intéressante à Berne. «Depuis que je suis ici, j'ai essayé de leur faire confiance, apprécie le coach Lars Leuenberger. Si l'on peut compter sur eux pour nous apporter de l'énergie, c'est déjà super. Mais si en plus ils marquent, cela nous aide beaucoup.»