«Genève en play-off? Un joli soulagement»

Pour la première fois depuis son titre, Genève va disputer les play-off en National League. Un sentiment de soulagement pour Josh Jooris, qui a vécu les deux dernières années de galère aux Vernets.

Matthias Davet Journaliste Blick

L'anecdote vient de notre confrère de Radio Lac et paraît folle. La dernière fois que Genève a disputé un match de play-off, c'était l'acte VII de la finale face à Bienne. Depuis qu'ils ont soulevé le titre, les Aigles n'ont jamais pu regoûter aux joies des séries éliminatoires, étant éliminé prématurément en play-in il y a deux ans et terminant à une indigne 12e place la saison dernière.

Au club depuis sept ans, Josh Jooris peut donc souffler. «Oui, c'est un joli soulagement, surtout après deux années compliquées», admet le Canado-Suisse. Pas sûr qu'il soit un fervent admirateur du Teletext mais, s'il va faire un tour sur la page 302, il observera que la victoire face à Bienne a suffi aux Grenat pour se retrouver en vert.

«On a manqué de respect»

Un succès qui n'a pas particulièrement plu à Ville Peltonen, son coach: «Décrocher notre ticket ne s'est pas fait via une belle performance, mais on est heureux quand même. C'est un pas dans la bonne direction dans notre saison». L'entraîneur finlandais n'a pas apprécié les pucks perdus et les mauvaises décisions prises par ses joueurs face aux Seelandais. «On a manqué de respect aux détails primordiaux pour une victoire, peste-t-il. Bienne aurait pu capitaliser là-dessus, si Steph (ndlr: Charlin) n'avait pas été aussi bon.»

Le point positif est que, même avec cette performance en dedans, Genève est parvenu à décrocher une victoire. «Oui, mais il faut se regarder dans le miroir et être meilleurs», tempère Ville Peltonen.

Le retour des Suisses

Si le technicien ne veut pas trop parler du positif, il faut le faire à sa place. Et ce succès face à Bienne a également été l'occasion pour les joueurs suisses de retrouver le chemin des filets, par Marco Miranda, Josh Jooris, Simas Ignatavicius et Noah Rod. «Je pense que c'était une question de temps, rassure le Finlandais. Certains jouent face à des grands joueurs et c'est bien qu'ils aient été récompensés de leur travail par des buts.»

Josh Jooris en fait partie. «La première ligne a été excellente ces derniers matches et on devait leur apporter du soutien, souligne le No 19. Ce soir, on l'a fait et ça fait plaisir de contribuer à la victoire.»

Être le plus haut possible

Un succès qui fait également du bien pour le classement. Désormais à égalité de points de Lugano (4e), les Grenat n'ont que trois points de retard sur Zurich (3e). Avoir l'avantage de la glace lors du quart de finale n'est pas une illusion. «On peut finir troisième et c'est en tout cas ce qu'on vise», prévient Josh Jooris.

De son côté, Ville Peltonen a le même objectif, même s'il ne le dit pas aussi clairement: «Il faut surtout immédiatement élever notre niveau de jeu et voir ce qu'on arrive à décrocher». Avec des affrontements face à Ajoie et Kloten, récolter six points est clairement atteignable pour les Grenat.