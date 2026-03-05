Grâce à ses trois points acquis face à Bienne, Genève est assuré de disputer les play-off pour la première fois depuis son titre (5-3). Le 3-2 des Grenat risque par contre de faire parler quelque temps.

Matthias Davet Journaliste Blick

L'enjeu n'était de loin pas le même pour les deux équipes avant la rencontre. D'un côté, ce n'était qu'une question de temps avant que le nom de Genève-Servette devienne officiellement vert sur la page 302 du Teletext – les Grenat étant assurés à 99% de jouer les play-off. De l'autre, Bienne était en quête de précieux points dans la course aux play-in. À la lutte avec Langnau (et à égalité avant la rencontre), les Seelandais voulaient marquer un beau coup avant la réception des Tigres samedi.

D'ailleurs, ce sont les hommes de Christian Dubé qui se sont portés les premiers à l'attaque. Il faut dire que la pénalité écopée par Giancarlo Chanton a aidé à bien entrer dans le match. Fabio Hofer a d'abord touché la transversale, avant que Toni Rajala ne dévie un tir de Lias Andersson (3e). Mais Stéphane Charlin veillait au grain.

Il s'est par contre avoué vaincu lorsque, en contre, ce même Hofer a logé le puck entre sa mitaine et sa jambière pour ouvrir le score en faveur des Biennois (10e). Un avantage qui n'a pas duré puisque, 78 secondes après ce but, Jesse Puljujärvi a profité du fait que Luca Christen brise sa canne pour s'en aller affronter seul et battre du back-hand son compatriote Harri Säteri. Avant la première pause, les Aigles ont même pris l'avantage, grâce à un tir de Matthew Verboon non bloqué par le portier seelandais. Marco Miranda a profité du rebond (17e, 2-1).

Le tournant à la mi-match

Tout comme Genève auparavant, Bienne ne s'est pas défait. Et rapidement dans la période médiane, il s'est procuré une première occasion. Yanick Sablatnig l'a offerte à Johnny Kneubuehler. Mais comme le Vaudois n'a pas réussi à la mettre au fond, le No 27 a fait seul sur l'action qui a suivi. Et ça faisait 2-2, à nouveau grâce à un tir en-dessus de la jambière de Stéphane Charlin (23e).

Puis, le tournant de la rencontre, juste avant la mi-match. Alors que la troupe de Christian Dubé évoluait avec un homme de plus sur la glace, les Grenat sont partis en contre. Le tir de Jimmy Vesey n'a jamais terminé au fond du filet, ceux-ci ayant été déplacés après un contact entre un Biennois et Josh Jooris. Après le visionnage des images, les officiels ont décidé de valider ce but. Pas sûr que si la décision avait été dans l'autre sens, les Vernets auraient été d'accord avec celle-ci (27e).

Toujours est-il que dans la foulée, Bienne a eu l'opportunité d'égaliser, en évoluant durant 21 secondes à 5 contre 3. Un moment dont il n'a pas su profiter et un deuxième coup sur le casque, duquel les visiteurs ne sont pas parvenus à se relever. Pour enfoncer le clou et faire échec et mat, Genève a inscrit le quatrième dans la foulée. Simas Ignatavicius était parfaitement placé devant le but pour gêner le tir de Vili Saarijärvi (31e).

Genève en vert

Le troisième tiers, presque anecdotique, a vu Noah Rod inscrire son cinquième but de la saison (44e). Fabio Hofer a répondu, mais il était trop tard (56e). L'essentiel pour les Grenat était ailleurs puisque, avec ces trois points, ils ont validé leur ticket pour les play-off. Mieux, ils sont revenus à hauteur de Lugano, défait par Zurich.

Du côté de Bienne, une grande partie de sa saison se jouera samedi, avec la réception de Langnau. Un match qui va clairement valoir plus que trois points.