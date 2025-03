Lucas Matewa vit une fin de saison inespérée à Berne. Photo: G.B

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Viens, il y a aussi un Ours là-bas. On pourra faire la photo sans être dérangés.» Lucas Matewa n’est pas arrivé il y a bien longtemps à la PostFinance Arena, mais il connaît déjà plutôt bien la patinoire du CP Berne. Quelques minutes après la victoire de son équipe contre Fribourg Gottéron mardi soir, le Lausannois est revenu sur son aventure. Quelques minutes auparavant, il était sur la glace devant 17’031 spectateurs. «Avec l’adrénaline, je ne me rends peut-être pas compte sur le moment de ce que je vis, nous a-t-il confié. Mais c’est vrai que lorsque je suis sur le banc et que je regarde autour de moi, c’est quelque chose spécial.»

S’il n’a que 25 ans, l’arrière est conscient «d’en avoir vu d’autres». Il faut dire qu’il avait déjà effectué ses débuts dans l’élite lors de la saison 2017-2018 alors qu’il n’avait que 18 ans. C’était avec Lugano. Mais tout de même. Disputer un quart de finale de National League, ce n’est pas rien. «Surtout lorsque c’est avec le maillot de Berne, s’enthousiasme le Lausannois. Et d’autant plus lorsque c’est face à une équipe comme Fribourg Gottéron.»

S’il se retrouve aujourd’hui à jouer pour le club de la capitale, c’est parce qu’il a vécu une fin de saison abrupte avec La Chaux-de-Fonds, pourtant favori en Swiss League. «Et j’étais blessé lors de la fin des play-off, poursuit-il. Je pensais donc que ma saison se terminerait là. Je n’étais pas encore en vacances, mais j’avais l’impression que Berne ne ferait pas appel à moi.» Quelques semaines auparavant, le SCB avait en effet fait l’acquisition de sa licence au cas où. «J’étais sur la glace lorsque le directeur sportif du HCC, Loïc Burkhalter, m’a demandé si j’acceptais cette proposition. Je n’ai évidemment pas hésité.»

Débarqué pour faire le nombre à Berne, Lucas Matewa ne voulait pas faire de la figuration pour autant. Spectateur du premier match, il était présent sur la glace dimanche à Fribourg et mardi à domicile. Lors de l’Acte III, il a même eu droit à des shifts en prolongation avec, à la clé, un tir bloqué importantissime sur Yannick Rathgeb. «J’avais fait une petite erreur juste avant, confesse-t-il. J’avais à cœur de me rattraper.» Peu après, il a même apporté le danger en zone offensive. «Je sais ce que je vaux, précise-t-il. Et je sais aussi que si ce club a voulu que je sois présent, c’est que je peux apporter quelque chose. Je suis content de pouvoir montrer ce que je vaux et j’ai l’impression qu’avec la confiance, ça ira de mieux en mieux.»

Ancien junior de Fribourg

Celui qui se décrit comme «un Lausannois pur souche» a vécu un parcours pour le moins chahuté. Après avoir quitté le LHC à 15 ans, il a successivement joué à Fribourg et Lugano où il a terminé sa formation avec un Mondial M18 à la clé et plusieurs sélections chez les jeunes. Et puis? Un coup d’arrêt. «Ce n’était pas évident de voir les joueurs avec qui j’évoluais faire carrière alors que moi, je n’avais pas la même trajectoire, admet-il. Dans un coin de la tête, tu es obligé de te demander pourquoi tu n’as pas la même chance qu’eux.»

Parmi eux des joueurs tels que Simon Le Coultre ou Axel Simic. «Dans le sport professionnel, c’est souvent une question d’opportunité, remarque-t-il. Tout peut basculer très vite. Un changement de coach ou de directeur sportif peut avoir de grosses conséquences. Et puis il faut répondre présent au bon moment.» Alors que sa trajectoire aurait pu (dû?) l’amener en National League plus rapidement, il est passé par un chemin de traverse aux Ticino Rockets puis à La Chaux-de-Fonds depuis la saison 2020/2021.

Jeune homme intelligent, il a poursuivi sa formation aux Mélèzes où il s’est établi comme un arrière solide de Swiss League. «Je crois avoir toujours su faire preuve de résilience durant ma carrière, analyse-t-il. Alors c’est sûr que lorsque je reçois un cadeau comme celui de rejoindre Berne aujourd’hui, j’en profite vraiment. Je vois également cela comme une petite revanche personnelle.»

S’il a un contrat avec le HCC, il sait que ces quelques semaines en National League peuvent lui ouvrir des portes. «Je ne suis pas malheureux à La Chaux-de-Fonds, tient-il à préciser d’emblée. Nous sommes une excellente équipe qui joue le haut du tableau chaque année et le club me fait confiance en me donnant beaucoup de responsabilités. Il y a pire, non? (rires) Mais c’est vrai que dans un coin de ma tête, je me dis que c’est également une bonne occasion de montrer aux clubs de National League ce que je suis capable de faire.»