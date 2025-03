Langnau a retrouvé son Dario Rohrbach

Langnau est revenu au score dans son quart de finale face à Lausanne (3-2). Les Emmentalois n'ont de loin pas démérité et s'offrent désormais une série au meilleur des trois matches face au premier de la saison régulière. Retour sur une soirée à l'Ilfis.

Dario Rohrbach a inscrit un doublé face au LHC. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

L'ambiance dans les deux vestiaires n'est évidemment pas la même. Si du côté de Langnau, «Chase the sun» a laissé sa place à «Richi», c'est plutôt le silence qui prédomine dans les rangs lausannois. Il faut dire que, pour la deuxième fois de suite, les Vaudois se sont inclinés à l'Ilfis (3-2). Le premier de la saison régulière est donc dos à dos avec le huitième après quatre confrontations (2-2).

S'il n'y a pas péril en la demeure au LHC, les hommes de Geoff Ward vont devoir hausser le niveau pour ne pas vivre une fin de série des plus compliquées. Blick revient sur les faits marquants de la soirée de mercredi.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Flop du match lors de l'acte I, le Top Scorer emmentalois a enfin retrouvé de sa superbe. Dario Rohrbach a inscrit un doublé mercredi soir à l'Ilfis. Il s'est battu comme un beau diable sur le 3-1 pour récupérer la rondelle et inscrire le but de la victoire. Une niaque qui manque peut-être encore un peu dans les rangs lausannois.

⭐⭐

Auteur d'un premier tiers catastrophique lundi à la Vaudoise aréna, Harri Pesonen s'est très bien rattrapé deux jours plus tard. Impliqué sur deux des trois réussites emmentaloises, il a rappelé son bon niveau à ses supporters.

⭐

Est-ce la pression du retour imminent de Stéphane Charlin (lire ci-dessous) qui a fait que Luca Boltshauser à élever son niveau de jeu? Toujours est-il que le dernier rempart de Langnau a été très bon mercredi, repoussant 39 des 41 tirs lausannois. Y aura-t-il dilemme vendredi pour Thierry Paterlini au moment de choisir son portier titulaire?

Les actions de la soirée

Langnau mérite sa victoire lors de cet acte V. Mais les centimètres n'ont pas été du côté de Lausanne non plus. À quatre reprises, les Lions ont trouvé les montants de la cage de Luca Boltshauser. Tant Aurélien Marti (12e) que Damien Riat (30e), Lukas Frick (34e) ou Théo Rochette (58e) ont joué de malchance.

L'info de la soirée

Cet acte IV à Langnau a été l'occasion pour Stefan Rüegsegger de disputer ses deuxièmes play-off de National League. Inscrit sur la feuille de match à la place de Tim Bozon, touché, l'attaquant de La Chaux-de-Fonds a finalement été aligné aux côtés de Benjamin Bougro et Michael Hügli en quatrième ligne. L'ancien de Langnau avait déjà disputé la série entre les deux clubs il y a six ans, mais s'est retrouvé dans le camp vaudois ce mercredi soir.

L'info de la soirée (II)

Photo: Pius Koller

Stéphane Charlin pourra-t-il être aligné vendredi à la Vaudoise aréna? Blessé depuis plusieurs semaines, le dernier rempart emmentalois était sur la feuille de match lors de l'acte IV en tant que suppléant de Luca Boltshauser. Même s'il n'a pas joué et que son homologue a fait un bon match, il est évident que le meilleur gardien de la saison régulière ferait un bien fou à l'arrière-garde des Tigres dans cette série.

Le flop du match

Pour l'instant, le technicien canadien ne trouve pas la solution face à Langnau. Geoff Ward a tâtonné durant l'acte II, est revenu à deux défenseurs pour l'acte III avant d'annoncer Stefan Rüegsegger aux côtés de Raffl et Jäger. Dès le deuxième shift, on a compris que le Chaux-de-Fonnier serait aligné avec Bougro et Hügli en quatrième ligne. Mais c'est surtout pour son comportement après le match que le Canadien est épinglé.

La phrase de la soirée

« «Il y a un peu de frustration après ce match. Maintenant, on va revenir à la maison et montrer du caractère.» Aurélien Marti, défenseur du LHC »

L'image de la soirée

Photo: keystone-sda.ch

La concentration pour un gardien de hockey doit être à son maximum durant 60 minutes. C'est ce que démontre cette photo de Luca Boltshauser prise par Marcel Bieri (Keystone-ATS) dans cette rencontre. Comme quoi, les portiers ne pensent pas toujours à faire des arrêts «pour la photo».