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Une légende de Porrentruy
Jonathan Hazen quitte Ajoie et renforce Viège

Le HC Viège recrute le Canadien Jonathan Hazen. L'attaquant de 36 ans vient d'Ajoie, où il a évolué pendant de nombreuses années.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Jonathan Hazen passe d'Ajoie à Viège.
Photo: keystone-sda.ch
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Nick Rohner

Jonathan Hazen jouera désormais pour le HC Viège. Le club haut-valaisan a engagé l'attaquant canadien jusqu'à fin décembre 2026, dans un premier temps. Considéré comme une légende en Ajoie, il évoluait au HCA depuis 2015. Au cours de son passage dans le Jura, il a disputé 544 matches, au cours desquels il a accumulé le nombre impressionnant de 680 points.

Dans un communiqué de presse, le directeur sportif Daniele Marghitola se dit très satisfait: «Je pense qu'avec le recrutement de Jonathan Hazen, nous avons trouvé un excellent joueur qui pourra nous aider à atteindre nos objectifs cette saison.»

Adam Brodecki absent pour une longue durée

La raison de cette signature est simple: les Valaisans devront se passer d'Adam Brodecki au cours des prochains mois. L'attaquant suédois s'est blessé au genou et sera opéré mi-septembre. «La blessure d'Adam Brodecki nous a contraints à trouver une solution pour remplacer l'un de nos joueurs étrangers», a poursuivi le directeur sportif.

National League 26/27
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EHC Kloten
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EV Zoug
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Genève-Servette HC
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HC Ajoie
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HC Ambri-Piotta
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HC Davos
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HC Fribourg-Gottéron
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HC Lugano
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Lausanne HC
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SC Berne
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Rapperswil-Jona Lakers
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