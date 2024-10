Photo: Instagram: @fr_gotteronfans 1/2

Grégory Beaud Journaliste Blick

Rien ne va plus du côté de la BCF Arena. En s'inclinant lourdement 6-0 sur la glace de Lausanne, Fribourg Gottéron a subi sa huitième défaite en dix matches, déclenchant la colère de ses supporters. Les joueurs n'ont pas eu droit à un retour tranquille après ce désastre. Comme en témoignent les photos prises devant la patinoire, les banderoles accrochées par les fans illustrent un sentiment de trahison et d'impuissance.

«Un public en deuil pour une équipe sans orgueil», pouvait-on lire en grosses lettres sur l'une d'elles. Un message clair: la passion des supporters est à bout de souffle, leur patience également.

Depuis plusieurs matchs, l'engagement des joueurs est mis en cause, et c'est toute l'équipe qui est pointée du doigt. Une autre banderole était encore plus explicite: «Joueurs, entraîneurs, dirigeants: tous responsables!». Personne n'est épargné de la grogne des fans dans cette tempête. L'absence de résultats et les prestations désastreuses sur la glace font du club une des grosses déceptions en ce début de saison.

Alors que la patinoire de Fribourg est toujours pleine, les fans expriment désormais leur exaspération d'une manière plus claire. Signal tangible, il reste des places à vendre pour la rencontre face à Ambri-Piotta, ce samedi soir. Fait rare la saison dernière qui se normalise depuis le 17 septembre même si le club a toujours pu annoncer que les rencontres se sont déroulées à guichets fermés. Et ce samedi soir?

Les frissons qui parcourent les tribunes ne sont plus ceux de la ferveur, mais bien ceux de l'énervement. La série noire doit impérativement s'arrêter, sous peine de plonger le club dans un marasme encore plus profond. Le prochain match face à Ambri sera décisif, non seulement pour la saison fribourgeoise, mais peut-être aussi pour l'avenir de certains acteurs du club.